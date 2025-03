Botrány a Farm VIP-ben: a börtönnek köszönheti Aurelio, hogy nem ugrott neki Fekete Pákónak

Minimum érdekesnek mondható, ahogyan a Farm VIP sárga csapatában alakul a csapatdinamika. Most például abban ért egyet a többség, hogy a korábbi favágó verseny során lesérült Fekete Pákónak fel kellene adnia a játékot, mert a körülmények nem éppen alkalmasak arra, hogy megfelelően gyógyuljon. Ez a felvetés fajul vitává a hétfői adásban, miután a mulatós előadó táncolva tér vissza az orvosi kontrollról és beolvas Aureliónak, akire az ellene irányuló szervezkedés fő motorjaként tekint.

A Farm VIP Fekete Pákó számára eddig nem sok jót tartogatott (Fotó: TV2)

Újabb durva vita a Farm VIP-ben

„Nem szeretném azt, hogy ebben a csapatban csak engem küldjetek párbajozni! Ez igazságtalan! Tegyetek egymásra is! Én már kétszer voltam párbajozni…

Aurelio, mostantól te ne beszélj így a csapattal. Főleg nekem, se beszélj így!”

– fakad ki Fekete Pákó, mire Aurelio első körben egy párbajt javasol, majd megpróbálja elmagyarázni vitapartnerének, hogy ő pusztán az egészségét félti, de ekkor Fekete Pákó beviszi a „mélyütést”. „Te nem vagy orvos, te egy köcsög vagy!” – veti oda hanyagul az énekes, amire Aureliónál le is megy a függöny.

A Farm VIP sárga csapatának két tagja csúnyán egymásnak feszül. Fekete Pákó Aurelio érzékeny pontjára tapint (Fotó: TV2)

Aurelio: „Tudjad már kivel beszélsz, te hajléktalan!”

„Te, most leköcsögöztél engem? Megyünk párbajozni, ebben biztos lehetsz! Te engem nem köcsögözöl! Na figyel ide, még egyszer, szépen megkérlek, hogy engem ne köcsögözzél! Mit képzelsz te magadról? Tudjad már kivel beszélsz, te hajléktalan!” – mondja Aurelio, aki ekkor már egyenesen Fekete Pákó arcába beszél, amit MC Ducky potenciális veszélyforrásként értékel és be is áll kettejük közé. Aurelio ezután a Farm VIP kamerájába mondja, hogy valóban csak pillanatok választották el attól, hogy… „Nagyon jót tett nekem ez a két év börtön… Ment bennem fel a pumpa, de éppen azért járok a mai napig agresszió- és dühkezelési terápiára, hogy ezeket a helyzeteket tudjam kezelni. Azért, hogy ne az legyen a vége, hogy Fekete Pákót nem a lába miatt viszik kórházba, hanem mert kiütöttem az agyát” – fogalmazott keményen Aurelio. Hogy a feleknek sikerül-e rendezniük a konfliktust, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén.