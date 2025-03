Bálint Antónia: „Talán újra érdekes lehet párban lenni”

Bálint Antónia 1991-ben vált Magyarország koronázott szépségkirálynőjévé. 34 évvel ezelőtt a lány a semmiből egy csapásra a magyar címlapok állandó arcává állt, népszerűsége pedig azóta is töretlen – még annak ellenére is, hogy ő már réges-régen visszavonult a rivaldafénytől. Toncsi azonban most visszatért a TV2 képernyőjére, ugyanis a Farm VIP vidéki kalandreality egyik versenyzője lett.

Hosszú kihagyás után tért vissza a TV2 képernyőjére Bálint Antónia (Fotó: MW archív)

Bálint Antónia úgy érezte, hazatért

A Tények Pluszt otthonába engedő, egykori szépségkirálynő 25 évvel ezelőtt valóságos szexszimbólumnak számított hazánkban, még úgy is, hogy akkoriban komoly felelősséggel járt szépségkirálynőnek lenni.

„Én a koronámmal visszaélni biztos, hogy soha nem éltem vissza. Maximum az tényleg egy jó dolog, hogy az emberre figyelnek. És ha valami jót is akar és tud közvetíteni a nagyvilág felé, akkor arra van esély, hogy figyelnek rá” – fejtette ki véleményét Bálint Antónia a TV2 magazinműsorában. A nő, akiről egykor minden szólt, egyszer csak – közel 10 évre – teljesen eltűnt a képernyőről. Bálint Antónia tudatosan választotta ezt az utat, ugyanis elege lett a sajtó folyamatosan pásztázó tekintetéből és gyakran a valóságtól is elrugaszkodó gyalázkodásból. Ezen a Farm VIP 5. évada merőben változtatott, hiszen nap mint nap újra a tv-ben szerepel. De úgy tűnik, Antónia ezt egyáltalán nem bánja.

De hát azért én mikrofonnal a kezemben szocializálódtam majdhogynem így a felnőtt koromban, úgyhogy nekem azért ez hiányzott. Amikor így először megláttam a kamerákat, akkor azt hiszem, az első perc után mondtam azt, hogy végre itthon vagyok.

– mondta a Tények Plusznak Bálint Antónia, aki ezt követően sem szeretne felhagyni azzal az élettel, amelyet kialakított.

Bálint Antónia úgy véli, jelenlegi életvitele mellett nem is tudna tévézni (Fotó: TV2)

„Picit más most, mint régebben. A televíziózás az egy teljesen más életstílust követel, mint az, amiben én most élek. Most rendesen, napi x órában, reggeltől délutánig dolgozom. Van alkalmazotti állásom is egyébként, de van más is” – tette hozzá a Farm VIP sztárja, aki miután maga mögött hagyta a reflektorfényt, a civil világban diplomahalmozóként találta meg a helyét a világban. Bálint Antónia azt mondja, már annyi valótlanság jelent meg róla a korábban, attól félt, rámegy az élete, ha nem tesz ez ellen valamit.