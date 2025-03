Ismét durva helyzetbe került Andrei Mangra, egy hajszálon múlt a baj

A botrány

Andrei ugyebár tisztalappal kezdhetett Belgiumban, de ne felejtsük el, mi is történt alig pár hónapja, mikor az itthoni Dancing with the Stars műsorában versenyzett. Novemberben botrányba keveredett, a belvárosi albérletében megtámadták őt, véresre verték, majd magára hagyták. A nyomozásból kiderült, hogy nemcsak az ingatlanban, de a táncművész szervezetében is találtak drogot, s ez éppen elég volt ahhoz, hogy véget vessen Andrei és Szabó Zsófi menetelésének a Dancingben. A történet ráadásul annyira padlóra küldte a férfit, hogy még az országot is elhagyta, ugyanis a rossznyelvek szerint sötét alakoknak tartozott, és előlük menekült el Romániába. Vagyis inkább Belgiumba...