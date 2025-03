Akár még Pető Brúnó hangja is elmehet A Nagy Duett előtt, nem kíméli magát

A héten sorra érkeztek az aggasztó hírek A Nagy Duett versenyzőiről, hiszen míg múlt héten "csak" Geszler Dorottya küzdött a betegséggel, most már duettpartnere, Stohl András sincs túl jól, Sári Évi pedig gégegyulladásban szenved. Mindeközben Pető Brúnó és Sydney van den Bosch produkciója is veszélybe kerülhet, ha a fiatal rapper nem vigyáz magára.

Sydney van den Bosch és Pető Brúnó szereplése is veszélyben lehet A Nagy Duett előtt? (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Márpedig a Bruno X Spacc duó tagja nem kíméli magát és a hangját, ugyanis folyamatosan fellépései vannak. A Nagy Duett első adása előtt pénteken és szombaton is több koncertet adott, amiket elmondása szerint már nem tudott lemondani, amikor kiderült a műsor időpontja. Valószínűleg most, a második adás előtt is ez a helyzet, hiszen Pető Brúnó Instagram-oldalán osztotta meg, hogy péntek este két helyre is hivatalos, és a szombat éjjele is hasonló lesz. De úgy tűnik, Sydney van den Bosch párja nem aggódik, hiszen azt is elárulta, hogy már izgatottan várják a vasárnapi show-t, ráadásul most egy hozzájuk sokkal közelebb álló dalt fognak előadni, Csipa és Tóth Gabi közös, Valami Amerika még című slágerét.

Pető Brúnó A Nagy Duettben tanul énekelni?

A páros azt is reméli, hogy sikerül bizonyítaniuk ezen a héten, ugyanis az első adásban olyan kritikákat kaptak, mint, hogy a zsűri tagjai nem tudták eldönteni kettejük közül ki a profi és ki az amatőr. Ezen persze Brúnó nem sértődött meg, sőt inkább még jobban odateszi magát, hogy leessen A Nagy Duett zsűrijének álla. Bár ehhez valóban nem ártana, ha a rapper kímélné magát, hogy holnap a legjobb formában léphessen színpadra.