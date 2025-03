Vészhelyzet! Egyre nagyobb a pánik A Nagy Duett vasárnapi élő adása miatt

Sári Évi és Schmuck Andor A Nagy Duett 2025-ös évadának egyik versenyző párosa, akik hatalmas meglepetést okoztak a nézőknek az első adásban. Ezek után óriási energiával vágtak bele az e heti felkészülésbe, de Sári Évi betegsége sajnos közbeszólt. Az énekesnő gégegyulladást kapott, és egyáltalán nincs hangja, így nem csak próbálni nem tudnak, de a vasárnapi fellépésük is veszélybe került. Schmuck Andor sajnos még két nappal a show előtt sem tud biztató hírekkel szolgálni, sőt most már a műtét is szóba került.

A Nagy Duett Schmuck Andor számára közel sem olyan fontos, mint Sári Évi állapota (Fotó: Szabolcs László)

Schmuck Andor párja A Nagy Duettben Sári Évi lett, aki sajnos az első adás után súlyos beteg lett. Az énekesnő továbbra sincs jobban, így az elkövetkező két napon, na meg persze az orvosokon múlik, hogy énekelhet-e vasárnap. A politikus így jobb híján egyedül gyakorol, de ha partnere nem lesz jobban, ő sem lép fel.

Miközben a többiek próbálnak, én a kedvenc könyvemet olvasom, és várom a felszabadító hírt, ami egyelőre nem érkezik. Sajnos egyelőre lehetetlennek tűnik a fellépés, pedig egy nagyon szép dalt, a Szeretni bolondulásig-ot énekelnénk. De természetesen Évi egészsége a legfontosabb

– kezdte Andor.

„Én gyakorlok, és fogok is a TV2 csodálatos énektanárnőjével, de hogy ez a dal elhangzik-e vasárnap, az csak az orvostudományon és Sári Évin múlik. Persze szerintem ő némán is a legcsodálatosabb énekesnő, de azt hiszem, ide ez most kevés lenne” – árulta el.

Vajon színpadra tudnak állni A Nagy Duettben?

Jelen pillanatban Andor elmondása szerint igencsak kevés esély van arra, hogy előadhatják a produkciójukat vasárnap, ami akár még azzal is járhat, hogy ők lesznek A Nagy Duett 2. adásának kiesői.

A verseny szempontjából nem tudom, hogy mit jelent, ha nem lépünk fel

– mondta őszintén.

„Az a legfontosabb, hogy Évi gyógyuljon meg, mert nagyon aggódom érte, ahogy a rajongótábora is. Ráadásul A Nagy Duett mellett számos más fantasztikus szerepe is van, ahol számítanak rá” – tette még hozzá.

Schmuck Andor Sári Évi nélkül semmiképp sem áll színpadra Fotó: Markovics Gábor

Sári Évi énekesi karrierje is veszélybe kerülhet

Ha Schmuck Andor partnere az esetleges orvosi utasítások ellenére szerepelne vasárnap, az még akár a hangjába, na meg persze a karrierjébe is kerülhetne.

A gégegyulladásnál, hogy ha nem kezelik megfelelően, és megerőlteti magát, akkor még műtétre is sor kerülhet. Azalatt pedig bármi történhet a hangszálával, és lehet, hogy soha többé nem tud énekelni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy első Évi és a hangja, azután, hogy jól érezze magát, és csak ezután következik az, hogy győzzünk A Nagy Duettben

– vallotta be.