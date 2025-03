"Képes lennék lemondani külföldről is" – Szerelme miatt feladná karrierjét a TV2 sztárja

A Kísértés jött, látott, győzött és romba döntött azért pár kapcsolatot is. A TV2 showműsorában ugyanis 4 pár kereste a választ a kérdésre: vajon románcuk túléli a sziget hatalmát vagy engednek a kísértésnek? Nos, már tudjuk, hogy többen elvéreztek ebben a feladatban, de persze nem is volt könnyű dolguk, hiszen nehéz volt a csábításnak ellenállni. Varga Noel például Berki Dorina párjaként utazott Thaiföldre, azonban többször is megkísértették őt. Először a Nagy Ő-ből is ismert Nati, majd a fekete hajú bombázó, Szép Valentina, akivel még a műsor után is összeboronálták a férfit. Nyilvánvalóan a szombathelyi lány nagy hatással volt Noelre, ám akkor nem álltak úgy a csillagok, hogy bármi is kisüljön kettejük kapcsolatából. Cserében viszont Tina komoly sikereket ért el a forgatások óta hazánkban és külföldön is, ráadásul nagyon úgy fest, hogy egy új szerelem is kopogtat az ajtaján...

Fotó: TV2

A Kísértés szereplője kicsit sem bánta meg, amit Thaiföldön tett

A Kísértés Tinája készen áll egy komoly kapcsolatra

Talán Tina az, aki az egyik legnagyobb rajongótáborral büszkélkedhet a műsor óta. A rajongók szívesen kísérik figyelemmel az életét, ugyanis a fiatal lánnyal mindig történik valami. Hol éppen Spanyolországban van, hol éppen itthon, de mondjuk jelenleg éppen Dubaiban élvezi a mindennapokat. A Borsnak most egy exkluzív interjút adott arról, hogy mi történt vele A Kísértés óta, és azt is elárulta, hogy foglalt-e a szíve, vagy még vár az igazira...

"Nagyon szép emléként tekintek vissza A Kísértésre! Rengeteget tanultam önmagamról és az emberekről. Egy olyan helyzetbe kerültem bele, amit az ember el sem tud képzelni. Összeköltözöl 13 idegennel egy hónapra a külvilágtól elzárva, és azt hiszed, ez az életed, aztán csak egyik pillanatban megszűnik minden… Mintha nem is a valóság lett volna" – kezdte a Borsnak Tina, aki a szereplők többségével is jó viszonyt ápol, azonban az életét most inkább a munka és az utazás tölti ki.

"Számtalan dolog történt velem a műsor óta… Spanyolországban megcsináltam egy újabb nyári szezont, voltam Kínában 3 hetet egy szépségversenyen, ahol különdíjas lettem és divattervezőkkel szerződtem. Rengeteget utaztam, dolgoztam".

Mindig is több lábon álltam normális hivatással, így nehéz összehangolni mindent az életemben, de jelenleg azt érzem, készen állnék egy párkapcsolatra a karrierem mellett. Hosszú idő után képes lennék lemondani akár külföldről is! Az maradjon még az én titkom, hogy van-e olyan személy, aki közel jár ehhez vagy sem…

– mondta lapunknak a csinos modell, aki egyébként komoly karriert hagyna hátra az igaziért. Tina ugyanis három szezon után olyan beosztást kapott Mallorcán, hogy több emberért is felelnie kell, ami komoly lépés a ranglétrán. Viszont, ha a sors úgy hozza, hogy más jövő várna rá, akkor sem lenne elkeseredve. Mint mondja: szívesen visszatérne a képernyőre is.