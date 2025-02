A Kísértés komoly próba elé állította a párokat, és ez alól Brigi és Dusán sem volt kivétel. Az egykori páros ugyanis komoly párkapcsolati gondokkal vágott neki a kísérletnek, főként a féltékenység és a megcsalás volt köztük a gond, ami aztán szét is cincálta a románcukat. Először Dusán kezdett el flörtölgetni más lányokkal, majd miután a tettek mezejére lépett, Briginél is zöld lett a lámpa, és egyre jobban kezdett Máté felé nyitni. A sors fintora, hogy végül Brigi szakított Dusánnal, a műsorból viszont mégsem szinglin távozott, hanem az elcsábítója oldalán. Akkor úgy nyilatkozott történetünk két főszereplője, hogy nagyon örülnek, hogy így alakult a dolog, ám most mégis úgy fest, hogy Dusánban még maradtak tüskék.

A Kísértés: Brigiről kőkemény dolgokat állít Dusán (Fotó: Bors)

A Kísértés Dusánja hazugnak és toxikusnak nevezte volt barátnőjét

A férfi a Facebookon kommentelgetett a napokban volt barátnőjéről, és többek között kifejtette, hogy mennyire boldog, amiért Brigi már nem az élete része. Persze, ezt meg is indokolta, hogy miért gondolja így. Azt mondja, szerinte a lány hazug, és egy nagyon toxikus kapcsolatban élt vele, holott ő mindent megtett azért, hogy neki jó legyen. Így jött például a közös OnlyFans-bizniszük is.

– Új ember lettem, és nem egy toxikus sz*rban vagyok egy hazug ember mellett, aki csak húzott vissza, meg az exét hiányolta, és kamu balhézott. Meg a többi, amit persze nem mond el magáról... Csak kitalálja azt, hogy önbizalomhiányos, meg gödörben van. Mindig, mindenben támogattam, mellette voltam, lásd az OnlyFanst. A barátai is elhordták mindennek, akkor is támogattam, de a műsor után az új énjét is megismertem. Az igazit... – fogalmazott Dusán, aki Kísértés Brigi OnlyFans-bizniszéből a szakítás után kiszállt, de a lány a jelek szerint tovább folytatja. A férfi viszont ilyen üzletekben már amúgy sem szeretne részt venni, mert mint mondja: megtalálta az igazit, aki mellett végre igazán önmaga lehet.

Most vagyok amellett az ember mellett, akit régóta vártam. Amit kapok tőle, az csoda és visszaadta az életem olyan részeit, amiben talán soha nem volt részem!

– tette hozzá a kommentszekcióban Dusán. De vajon mit szól mindehhez Brigitta, vagy éppen A Kísértés szereplők?