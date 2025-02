Örömhír: újabb világsztárok érkeznek hazánkba, bármikor összefuthatunk velük

Nemzetközi sztárok érkeznek Magyaroszágra Horvát Lili filmjének forgatása alkalmából. A Jegyzeteim a Marsról című mozifilm a tervek szerint 2026-ban kerül majd először vetítésre, miután a Filmszakmai Döntőbizottság 585,8 millió forint gyártási támogatást szavazott meg legutóbbi ülésén Horvát Lili harmadik mozifilmjének gyártására. A mű koprodukcióban készül Magyarország, Ausztria, Franciaország és Bosznia-Hercegovina együttműködésével. A forgatásnak hazánk és egyes osztrák helyszínek adnak majd otthont.

Nemzetközi sztárok érkeznek / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Horvát Lili új filmje arról szól majd, hogy Margot, a házassági problémákkal küzdő amerikai tudós megmagyarázhatatlan módon eltűnik egy hegyi túrán, ám pár héttel később felbukkan az emlékére szervezett búcsúztatón. Összetéveszti a férjét, Samet egy másik férfival, mert úgy tűnik, semmire nem emlékszik korábbi életéből, csak a Mars-kutatásról szóló jegyzetfüzetére, amelyet kétségbeesetten meg akar semmisíteni. Sam mégis úgy tekint a felesége visszatérésére, mint egy második esélyre

- írja honlapján a Nemzeti Filmintézet.

A film főszerepeit Greta Lee (Előző életek, The Morning Show) és Andrew Scott (Ripley, Mind idegenek vagyunk) alakítja majd, melynek kapcsán Horvát Lili elárulta:

A film az emberi psziché útvesztőiről, a szerelem folyton változó arcairól szól. Vonzódom azokhoz a karakterekhez, akik mernek meghökkentő, szokatlan döntéseket hozni a szakmai és a privát életükben egyaránt. Úgy érzem, ez Gretára és Andrew-ra is igaz. Hihetetlen megtiszteltetés számomra, hogy elkísérhetem őket Margot és Sam Fogel megteremtésének útján.

A Jegyzeteim a Marsról a Poste Restante gyártásában készül, vezető producere Csernátony Dóra és Horvát Lili. Koprodukciós partnereik az Oscar-díjra jelölt Emilie Georges és Naima Abed (Szólíts a neveden), Alexander Dumreicher-Ivanceanu és Bady Minck (Ingeborg Bachmann), Jovan Marjanovic és Mirsad Purivatra (A szomorúság háromszöge), valamint Anne Carey (Can You Ever Forgive Me?).