Kimondta a bíróság: Magyar Péter hazudott! Bocsánatot kell kérnie és egymilliót kell fizetnie

6. Így hergelt az árvízi védekezés során

Magyar Péter számos kritikát fogalmazott meg Facebook-bejegyzéseiben az árvízvédelemről is, ezen állításokat vizsgálták meg a Patrióta YouTube-csatornán. Bár a liberális politikus azt hangoztatta, hogy egy ilyen helyzetben nincs helye politikai vitának, teljes összefogásra van szükség, a Patrióta videójának elkészültéig Magyar Péter 15 bejegyzést készített az árvízről, ennek harmada pedig támadó jellegű volt.

Többek között hiányolta a katonákat a gátakról. Azt állította, kizárólag csak civileket látni a terepen. Sőt, azt is mondta, hogy aki figyel, az most először láthat fideszes politikust fizikai munkát végezni. Azonban ez koránt sem igaz, hiszen Orbán Viktor posztolt először az árvízhelyzettel kapcsolatban, ő ment ki először a folyóhoz (emlékezetes: a kormányfő már a 2001-es tiszai árvíz idején is a gátakon volt, ahol akkoriban Áder János, korábbi államfő is kivette részét a gátakon zajló munkálatokból).

A fenti állítások cáfolatai az alábbi videóban hangzanak el:

7. A közmédia-meghívásokról is hazudott

Magyar Péter állításaival szemben a közmédia csak a 2022. évi országgyűlési választásokat követő egy évben (2022. április 3. és 2023. április 2. között) az ellenzéki pártok képviselőit összesen 6764 alkalommal hívta meg televízió- és rádióműsoraiba.

Ezekből összesen 161 alkalommal fogadták el a meghívást, 6603 esetben nem jelentek meg.

Az MTVA közleményében úgy fogalmaztak, „Magyar Péter az elmondott beszédében ezzel szemben hazudott, amikor azt állította, hogy az ellenzéki pártok képviselőit nem vagy nem elegendő alakommal hívta meg a közmédia a műsoraiba. A magyar közmédia, az Európai Unió egyik tagállamának közmédiájaként, egyben az Európai Műsorsugárzók Uniójának (EBU) tagjaként

elfogadhatatlannak tartja, hogy bármely politikai párt bármilyen eszközökkel nyomást gyakoroljon vagy nyomásgyakorlási kísérletet tegyen bármely csatornájára,

vagy bármely médium szerkesztőjére, szerkesztőségére”.