Szakítások és drogproblémák: Curtis életéről készül döbbenetes dokumentumfilm

Dokumentumfilm készül Széki Attila Curtis életéről. A rendező, Jimy J Hollywood elárulta lapunknak, hogy már öt éve kezdték el forgatni a filmet, de még nem tudják, mikor fogják befejezni a munkát. A film pedig már így is rengeteg érdekes eseményt és pillanatot ölel fel az újpesti rapper életéből. Jimmy J Hollywood elmesélte, hogy Majka és Curtis még együtt zenéltek, amikor elkezdték a forgatást. Így láthatóak lesznek majd exkluzív és őszinte pillanatok a két nagy sikerű előadó „szakításáról”. Illetve azt is végigkövethetik a nézők, hogy Curtis miképpen szedte össze újra magát, hogyan boldogul egyedül, és építi fel saját zenekarát. Illetve a rendező szerint a rapper magánélete is kendőzetlenül fog megjelenni a filmben.

A Curtis film őszintén fogja bemutatni a híres rapper életének mély- és csúcspontjait / Fotó: Markovics Gábor

A Curtis dokumentumfilm nem köntörfalaz

A múlt jócskán visszaköszön a dokuban, mivel Curtis gyerekkorából is láthatunk pillanatokat: például, amikor barátjával ellógtak az óvodából azért, hogy csokit vegyenek. Mindezek mellett a filmben a zenész őszintén beszélt édesapja elvesztéséről és arról, hogy a mai napig nem tudja feldolgozni a történteket.

A Curtis életéről szóló dokumentumfilm forgatása jelenleg is zajlik, az alkotók pedig azt tervezik, hogy egy monumentális lezárással készülnek.

– Én nagyon örülnék ha egy happy end lenne a vége, és egy Curtis Aréna koncerttel vagy egy Budapest Parkos bulival zárulna a film – árulta el lapunknak Curtis, aki örömmel mondott igent barátja, Jimy J Hollywood megkeresésére, miszerint forgassanak közösen egy őszinte életrajzi filmet a népszerű rapperről.

Curtis és párja, Barnai Judit már jegyesek és a gyermekvállaláson is gondolkodnak / Fotó: Szabolcs László

Curtis élete egy érzelmi hullámvasút

2022 nyarán már másodjára is szakított Magyarország egyik legnépszerűbb zenészpárosa: Majka és Curtis. A hírességek barátsága és munkakapcsolata részben az újpesti focistából lett rapper drogproblémája miatt ért véget, azonban mára rendeződött a kapcsolatuk. Curtis magánélete szerencsére jól alakult az utóbbi időben, ugyanis megkérte kedvese, Barnai Judit kezét. Curtis párja korábban a Borssal osztotta meg, hogy már a gyermekvállaláson is gondolkodnak.