Rekord! Már 400.000 néző látta a Hogyan tudnék élni nélküled? című vígjátékot

A nézők hasonlóképp elárasztották üdvözlő és jókívánságokkal teli üzeneteikkel a film szereplőit az elmúlt hetekben. Törőcsik Franciska, Ember Márk, Kirády Marcell, Marics Peti, Kovács Harmat, Brasch Bence, Márkus Luca, Varga-Járó Sára, Medveczky Balázs, Markó-Valentyik Anna, Szántó Balázs, Barta Veronika és Seress Zoltán lépten-nyomon rengeteg pozitív visszajelzést kap a közönségtől, amiért rettentően hálásak mindenkinek. Közülük Ember Márk közösségi oldalán külön videóban rögzített örömtáncával meg is köszönte, hogy ennyire sokan megnézték a filmet, ami természetesen továbbra is országszerte műsoron marad a mozikban. Az alkotók nem titkolt célja, hogy továbbra is minél több mozinézőhöz eljusson a filmalkotás.