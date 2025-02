Hatalmas küzdelemről számolt be Tóth Vera: "Nehéz volt minden lépés, megküzdés a hülye szokásokkal"

Köztudott, hogy Tóth Vera évekig küzdött a súlyával, ami az önbizalmára is nagyban kihatott. Mostanra azonban sikerült egy olyan életmódváltást találnia, amit szívesen folytat és látványos eredményhez is vezet. 11 hónap alatt ugyanis több mint 20 kg-ot dobott le önsanyargatás, éhezés nélkül. Úgy, hogy nem éhes, nem ideges és nincs hiányérzete miatta. De cserébe jól és jót étkezik, ami miatt jól alszik és jók a laboreredményei is. A kinézetéről már nem is beszélve.

Elképesztő átalakuláson ment keresztül. Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Persze az egész nem volt egyszerű, a logisztikát, mint fogalmazott, ki kellett találni és rászokni az új életmódra:

Nehéz volt minden lépés, megküzdés a hülye szokásokkal, alapanyagok teljes cseréje a konyhában, helyek felfedezése, ahonnan be tudom szerezni ezeket, helyek, ahol készen tudok fogyasztani. Le kellett mondani a jó borokról, vagyis csak mértékkel lehet, de az elején tilos volt és még most sem szabad igazán. Megszoktam, jó így

- fogalmazott kiemelve, ő dietetikus és orvos segítségét is kérte, egyénre szabott étkezést folytat.

A cél eléréséhez idő kell, minimum fél év. Nálam. De nem tudok általánosítani, nem is szeretnék, mert ez nagyon is egyénre szabott! Lehet neked más a problémád, mások az értékeid, a hormonjaid, a működésed. Kérd ki szakember véleményét.

Tóth Vera eredeti posztja IDE kattintva érhető el.