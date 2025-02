„Az én cuki kis rajongóim soha nem fordultak felém még ekkora ellenszenvvel” – elképesztő gyűlöletcunami zúdult Tóth Verára új külseje miatt

Tóth Vera Csináljuk a fesztivált! döntős ruhája elképesztő lavinát indított el. Az énekesnő egy csodaszép, Benes Anita által tervezett aranyszínű csodában lépett színpadra, noha az erről posztolt fotó közel sem azt a reakciót váltotta ki az emberekből, amire számítani lehetett. Az énekesnő döbbenetes vádakat kapott, amelynek hatására kénytelen volt letiltani a kommentszekciót, a napokban pedig élő adásban adott magyarázatot a történtekre.

Tóth Vera a Csináljuk a fesztivált! egyik korábbi adásában is egy lágyan csillogó ruhát választott, ami fantasztikusan állt az énekesnőnek (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Tóth Vera fogyása 2024-ben újra beszédtéma volt

Az aranytorkú énekesnő az élő adásban elsősorban arra kereste a választ, hogy ha az ember pozitív irányba változik, az miért vált ki ekkora ellenszenvet a rajongókból?

Az elmúlt időszakban a Csináljuk a fesztivált! kapcsán újra rivaldafénybe kerültem és rengeteg negatív visszajelzést kaptam a külsőmmel kapcsolatban, még durvábbakat, mint mikor 50-60 kilóval több voltam

– kezdi Vera, aki döbbenten tapasztalta, hogy milyen arrogánsak tudnak lenni a kommentelők a témában. – A múlt heti döntőben csináltattam egy Daalarna ruhát, mert szerettem volna megadni a módját és egy kicsit extrémebben kinézni. Minden döntés az enyém volt, a ruha, a haj, a smink és ehhez egy stábot is fogadtam, akik ezt megvalósították. Az adásban ilyenkor úgy kell elképzelni a menetrendet, hogy a színpadról lejőve átvisznek egy interjú stúdióba, ahol teljesen mások a fényviszonyok és ahol a színpadi smink sokkal markánsabbnak tűnik, amin én magam is meglepődtem. Azon viszont még inkább, hogy

milyen szintű gyűlöletcunamit váltott ez ki az emberekből, az én cuki kis rajongóim soha nem fordultak felém még ekkora ellenszenvvel.

Vera összefoglalta, hogy 22 éve él reflektorfényben, ebből 13 évet extrém túlsúllyal. Az elmúlt években rengeteget változott a külseje, sokat fogyott, ami szintén állandó téma volt a köztudatban. – Nagyon nehéz volt kövér nőként létezni a színpadon és én rengeteget változtam, igyekszem jó irányban, de ez nagyon melós, az inzulinrezisztencia sincs nálam még teljesen megoldva;

a mostani életmódomat életem végéig folytatnom kell. Ugyanakkor most, hogy már lefogytam, a másik oldalát tapasztalom a reakcióknak, amik olyan erősek, mint korábban soha.

Tóth Vera úgy látja, a nők teste sokkal nagyobb célkeresztben van

Az énekesnő azt tapasztalja, hogy a nők testalkata mindig nagyobb figyelmet kap és sokkal hamarabb bántják is őket, mint a férfiakat. Verához egyébként Almási Kitti klinikai szakpszichológus is csatlakozott, aki kifejtette, hogy jelen esetben nem feltétlenül rosszindulatról van szó. – A külsőnk akkor is kapcsolódik a másikhoz, ha épp nem szólalunk meg. A megjelenésünk is üzenetekről szól, ebben nem elhanyagolható az öltözés, a smink, a haj, de a változás is. Ha nagyon eltér valaki a szokásostól, egy olyan kategóriától, amiben már megszoktunk, annak ritkán örülünk.

Jó példa erre egy gyerek, akinek az apukája, ha hirtelen levágja a szakállát, vagy beöltözik valaminek, akkor sírni kezd. A változásnak nem örülünk rögtön. Ez egy biztonságkérdés tulajdonképpen, egy kiszámíthatósági igény, hogy tudjuk, Tóth Vera milyen, akkor maradjon is olyan. Ha valakinek megváltozik a megjelenése, az sokszor abból fakad, hogy megváltozott az élethelyzete, szóval a fogyás nem csak kilókról szól, hanem a többi változásról is. Nem feltétlen rosszindulat volt a kommentelőkben, csak egy szokatlan reakció.

A teljes beszélgetést Tóth Vera oldalán lehet visszanézni.