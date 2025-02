Elvis Presley-nek öltözve hódít Schobert Norbika - minden lány szíve nagyot dobban a kép láttán

A Schobert család már hosszú évtizedek óta meghatározó alakjai a hazai celebvilágnak. Schobert Norbi és Rubint Réka fintnessguruként kezdte, szakmai életükön azonban jelentősen lendített az is, hogy úgy döntöttek, betörnek a showbusiness-be is. Azáltal ugyanis, hogy híresek lettek, sokkal több embert sikerült elérniük, ami azt is jelenti, hogy sokkal több magyart sikerült egészségesebb életformára rábírniuk: többen kezdtek el mozogni és egészségesebben táplálkozni. A szerelmük a kamerák előtt bontakozott ki, később pedig a családi életüket is a nagy nyilvánosság előtt élték.

A Schobert család nagyon boldog együtt

Jónéhány olyan celeb család van Magyarországon, ahol a gyerekeket már kicsi koruk óta ismeri az ország. Sztárbabák voltak ők egykoron, akikre a születésük óta kíváncsi szemek sokasága irányult. Klasszikusan ilyen példa Gáspár Evelin és Gáspár Virág, akik még egészen kisgyerekek voltak, amikor elindult a Győzike show, onnantól kezdve pedig az egész ország tudta, mi történik velük. Jelenleg Kulcsár Edina kisgyerekei az ilyen sztárbabák, hiszen minthogy ő az ország legkeresettebb celebe, a gyerekeit is nagy érdeklődés övezi. Edina pedig egy időben valóságshow-t forgatott a családjáról, amelyet fizetős csatornáján lehetett nézni.

Schobert Norbika sármos fotót posztolt

Schobert Norbi és Rubint Réka gyerekei is olyan sztárkölykök, akiket már születésük óta ismer a világ. Egy egész ország tornázott együtt Rékával akkor, amikor hatalmas pocakja volt, és mindenki nagyon várta a kis Lara megérkezését. Őt követte a kis Schobert Norbika, majd érkezett Zalán. A két nagyobbik gyerek immáron felnőtt, és komoly párkapcsolatban élnek. Norbikának gyönyörű, szőke barátnője van, ami miatt sírhatnak is a lányok, elvégre rendkívül sármos férfi lett belőle. Most egy friss fotót posztolt a sztorijába, amelyen Elvis Presley-nek öltözik, és valósággal megolvasztja a lányok szívét.