Rubint Réka szívszorító vallomása Norbika megasztáros fellépése után - azt írták rólam, hogy “rossz anya” vagyok

Azt mindannyian tudtuk, hogy a Megasztár hatalmas meglepetéseket fog nekünk tartogatni. Sok év telt el a 6. és a 7. évad között, ami pedig azt jelenti, hogy a tehetségeknek is sokáig kellett várniuk, hogy megmutathassák magukat. Rúzsa Magdiék álla valósággal leesett a válogatón, amikor konstatálták, hogy máris milyen erős a mezőny. Tehetségesebbnél tehetségesebb énekesek jöttek, és nem egy produkcióra kiáltották ki, hogy ez világszínvonalú. Arra azonban, hogy Schobert Norbika is fel fog tűnni - ráadásul versenyzőként -, arra senki nem számított.

Ifj. Schobert Norbert énekel a Megasztárban: barátnőjével és öccsével érkezett a válogatóra (Fotó: YouTube / hot magazin)

Schobert Norbi neve alatt mindenki az idősebbik, híres fintneszgrurura gondol, aki arra tette fel életét, hogy a magyarokat egészségesebbé tegye. Az ifjabb Schobert Norbi is meg akarja azonban mutatni, hogy ő is képes nagy dolgokat véghez vinni. Lara és Norbika most minden erejükkel azon vannak, hogy bebizonyítsák a világnak, hogy a szüleik árnyákából ki tudnak lépni. Ezért Norbika jelentkezett a Megasztrába, mert énekes szeretne lenni.

Amikor elkezdtem a dalt, hallottam, hogy sokkal mélyebben indítottam, mint kellett volna és onnan már nagyon nehéz korrigálni. Furcsa volt, mert hiába gyakoroltam énektanárral, nyilván nem volt egyszerű, mert tudtam, hogy ott ül velem szemben a zsűri, akik hatalmas szakmai tudással rendelkeznek

- mesélte el a Mokkában.