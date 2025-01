Hiába a sok edzés, Gáspár Virág nem bír nemet mondani a csábító kalóriáknak

A Gáspár família az ország egyik kedvenc családja. Arra tették fel ugyanis az életüket, hogy szórakoztassák Magyarországot, hogy vidám és örömteli pillanatokat okozzanak, és hogy egy kis fényt hozzanak a szürke hétköznapokban. A család feje Gáspár Győző, aki kiváló előadóművész, számára azonban a szórakoztatás, a showman hivatás mindennél fontosabb. Bea asszony példaképe minden magyar háziasszonynak, hiszen csodálatos fogásokkal lepi meg minden nap a családját, mára pedig a két lány, Evelin és Virág is a hírességek útjára léptek. Éppen ezért a lányok igyekeznek a lehető legjobb formában lenni, azonban ezt néha nehezítik bizonyos tényezők.

Néhány napja a Ripost számolt be arról, hogy Gáspár Evelinnek - aki a legszorgalmasabb a családban a testedzés tekintetében - sikerült rávennie a család két leginkább edzésellenes tagját, Győzőt és Virágot, hogy jöjjenek le a terembe.

Virág és Győző is edz

Történelmi pillanat, hogy lejött velem a két antisport-családtagom is edzeni. Ez megért egy szelfit

- írja mókásan Evelein.

Nos, Virág egy új sztorijából most az derült ki, hogy noha keményen edzett Evelin mellett, végül nem tudott nem elcsábulni a finomabbnál finomabb ételeknek, édességeknek, így tehát mindent behabzsolt.

Ezért járok edzeni

- nevetett Virág, és sorra vette, milyen édességeket eszik.

A videóban bemutatott édességek bizonyosan meghaladják a napi beviheti kalóriamennyiséget, ez azonban nem feltétlenül baj. Mindig az a lényeg azok számára, akik fogyni szeretnének, hogy maradjanak kalóriadeficitben. Ha pedig valaki több kalóriát visz be, de ezt edzéssel el is égeti, akkor nincs ok az aggodalomra!