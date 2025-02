Lola elárulta milyen különleges módon ünneplik párjával a Valentin-napot

Minden évben eljön február 14-e, ami a szerelmesek számára egy nagyon kedves dátum, ugyanis ekkor van Valentin-nap. Viszont mindenki másképpen szokta tartani ezt az ünnepet és vannak olyanok is, akiket nem foglalkoztat ez az időpont. A népszerű énekesnő, Lola azonban elárulta, hogy ő miként áll a Valentin-naphoz, és hogy párjával hogyan ünneplik ezt a különleges alkalmat.

A szerelem Lola életét sem kerülte el, mivel már több éve boldog párkapcsolatban él civil kedvesével (Fotó: Szabolcs László)

– Mióta az eszemet tudom én nagyon szeretem a Valentin-napot és mindig úgy töltöttem, hogy mindig valami jó dolgot csináltam és ez azóta sem változott. Igazából szerencsés vagyok, mert nem evidens, hogy az embernek olyan párja van, aki szereti ezt napot. Azonban az én párom szintén kedveli a Valentin-napot, úgyhogy ilyenkor el szoktunk menni kirándulni vagy valahova reggelizni – mesélt nekünk Lola a szerelem ünnepe kapcsán.

Az énekesnő elárulta, hogy idén lenne a második közös Valentin-napjuk kedvesével, de a pár férfi tagja nem lesz itthon ezen az ünnepen. Lola azonban elmondta, hogy nem tulajdonít ennek olyan nagy jelentőséget, majd bepótolják legközelebb.

– Végül is azt gondolom, hogy ez is egy ugyanolyan nap, mint a többi. De közben nagyon fontos azt megünnepelni, hogy szeretünk valakit és szeretjük egymást. Viszont nemcsak Valentin-napon tesszük ezt, úgyhogy igazából mindennap igyekszünk odafigyelni erre – mondta az énekesnő, aki szerint a hétköznapokban is kell gondoskodnunk a párunkról. De szerinte nem mindegy, hogy kinek mi a szeretetnyelve.

Lola párja Valentin-napon nem fog otthon tartózkodni, úgyhogy idén külön lesznek a szerelem ünnepén Fotó: Szabolcs László

A Valentin-nap Lola életében mindig fontos szerepet játszott

– Szeretek gondoskodni, és nagyon szeretem azt, ha rám is odafigyelnek. Biztos vagyok benne, hogy a párom is szereti azt, hogy amikor csak tehetem nagy örömmel készítek neki reggelit – zárta a beszélgetést Lola, aki szereti azt kedvesében, hogy mindig mellette áll, mikor az énekesnőnek rossz kedve van. A SzerencseSzombat volt műsorvezetője szerint nem kell külön Valentin-napon odafigyelni a párunkra, hogyha a kedvesség jelen van a mindennapokban is.