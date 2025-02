"Az asszony majd ezt is elnézi?" - videóra vették, ahogy nőkkel éjszakázik a magyar zenész

Kunu Márió lassan már sportot űzhet a megcsalásból, ugyanis nem először fordul elő, hogy letér a hűség útjáról. Egyetlen nagy szerencséje, hogy felesége, Alexandra minden alkalommal visszafogadta őt, és adott egy újabb esélyt, holott már a válást fontolgatták. Legutóbb tavaly nyáron és ősszel volt egy nagy balhéjuk. Az előbbinél odáig fajultak a dolgok, hogy a nő látni sem akarta csalfa férjét, és hivatalosan is bejelentette, hogy elválnak. Dobpergést kérünk! Nem váltak el... Októberben ugyanis egy közös fotóval kürtölték világgá a szerelmüket, csak egyetlen bibi volt a dologban... Olívia. A lány a TikTokon számolt be arról, hogy ő Márió szeretője, és állítólag a férfi vele csalta a feleségét. Ezt egy videóval is alátámasztotta, amin azt láthatjuk, hogy a zenésszel kocsikázik együtt. Na, persze nemcsak egymás mellett ülnek, hanem elcsattant pár csók is, ráadásul Máriónak annyira fázott a keze, hogy kénytelen volt azt a csinos hölgy combjai között melegíteni. Lett ám ebből is hatalmas botrány, de a feleség még így is kitartott a férfi mellett. A minap viszont újabb felvételek láttak napvilágot!

Fotó: Facebook

Kunu Máriót most két lánnyal kapták le

Kunu Márió felesége vajon ismét megbocsát?

Az internetre került fel egy olyan videó, melyen a zenész és barátja kocsikáznak, a hátsó ülésen pedig ott van két hölgy. Az egyikőjüket feltehetően Jessicának hívják, ugyanis neki énekelt Márió, a másik nőről viszont csak annyi derült ki, hogy biztosan nem a feleség, Kunu Alexandra az. A kommentelők máris találgatni kezdtek.

Egyelőre sem Márió, sem pedig Alexandra nem reagált a felvételekre, azonban a netezők már előre félnek, hogy mekkora balhé kerekedhet ebből, ha tényleg megcsalásról van szó...

Az asszony majd ezt is elnézi? Ha már más csajokkal vagy, ne csinálj videót róla

– írta valaki.

– Múltkor volt ez az Olívia nevű csaj, most meg hirtelen kettő. A felesége nem tudom, hogyan tűri ezt, de gondolom megint balhéznak majd – fogalmazott egy másik kommentelő.