Kulcsár Edina fogyása miatt aggódnak a rajongók: „Azért ez nem mókás egyáltalán”

Amióta a modell neve bekerült a köztudatba, hatalmasat fordult vele a világ. Kulcsár Edina szerelmes lett Szabó András Csutiba, szült két gyermeket, majd jött a sokk, hogy elválnak és már újra rátalált a szerelem, az addig alig ismert G.w.M személyében. Na innentől nem volt megállás, az internet egyik kedvenc közös témája lett a páros. Volt itt minden: botrányos gyorshajtás, luxus babakocsi, viták a gyerekek miatt, azóta sem telik el hét, hogy ne kelne szárnyra valami pletyka róluk, vagy szállnának beléjük páros lábbal.

Kulcsár Edina a követők szerint a gyerkőcökkel járó stressz miatt fogyott le (Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT MAGAZIN)

A követők szerint a stressztől fogyott le Kulcsár Edina

A pletykára éhes emberek legmélyebb bugyrában, a Redditen most éppen azon megy a hezitálás, hogy a négygyermekes sztáranyuka nem sokkal a szülés után hogyan szabadult meg a várandósság alatt felszedett túlsúlytól. Kulcsár Edina látványos átalakulása miatt többen aggódnak is, mert szerintük a rapper melletti élete csupa stressz, és bizony ha minden gyerkőc náluk van, akkor a hat csemete ellátása is feladja a leckét, ami nem kevés ideggel jár, legalábbis a Reddit-poszt kommentelői szerint:

– Csutka mellett is lefogyott mikor nem evett és sok volt az ideg. Szerintem most is ezt csinálja, nem zabál, az ideg még több.

– Szült 6 hónapja, az első képen meg 2-3 hónapja. Megy össze a méhe, másrészt gondolom az ideg és a nem evéstől is lefogyott. Mert ha megnézitek, a karja nem lett vékonyabb, szóval nagyrészt csak a méhe húzódott vissza.

Megette az ideg!

– A stressz. Csuti mellett is vékony lett, egy ideig próbálta mondogatni, hogy csak lefogyott, mert tök jó minden, csak fogyókúrázott a szülés után. Aztán kiderült, hogy nem volt otthon minden tök jó. Márk a látszatra sem ad, soha nincs otthon, Edina valószínűleg mindent egyedül csinál otthon, ott vannak a gyerekek (ha a két nagy nincs, a két kicsi akkor is otthon marad), plusz gondolom, a népes család is beesik néha...

– Csuti mellett is akkor kezdett a nagy fogyókúrába, fogyott le, és mutogatta folyamatosan, hogy mennyit fogyott, amikor már kuka volt a kapcsolat. Csak mondom.