"Most, hogy bocsánatot kéne kérni..." – 130-cal száguldott, majd nyoma veszett G.w.M-nek

Lassan egy hete, hogy G.w.M nyomott egy kövér gázt a német autóipar remekén, és megmutatta, hogy kollégája és barátja L.L. Junior nem csak a slágerlistákon kullog nyomában, de az 50-es táblánál sem éri utol, még ha százzal is repeszt utána. Azóta viszont mély hallgatásba burkolódzott, vagy, hogy stílszerűek legyünk, rálépett a fékre. Ez annyit tesz, hogy az eset óta gyakorlatilag egy árva poszttal sem örvendeztette meg követőit. Nincs hétvégi, teltházas koncertfotó, nincs liftes szelfi, sem Edinás puszilkodós, de még csak egy aszpartámmentes üdítő ajánlás sem.

G.w.M valahogy nem posztol az eset óta Fotó: Bors

Csak egyszer szólaltak meg, de akkor is...

Eközben akadnak követők, akik igencsak hiányolják a nyílt és őszinte kanosszajárást mindkét rappertől, de különösen G.w.M-től, aki ugye élen járt az arcpirító közlekedési kihágásban. Igaz, mindketten egy tünékeny Insta-sztoriban kommentálták az esetet, de inkább szánták azt polgárpukkasztásnak, mintsem bocsánatkérésnek. Sőt, fel is szólították mindazokat, akik a megengedett sebességgel haladnak hidakon, kisutcákon, de még a sztrádán is, hogy ha már nem mernek, vagy akarnak magasról tenni a szabályokra, legalább adakozzanak annyit, mint ők.

„Most, hogy bocsánatot kéne kérni...”

Egyes kommentelők rá is kérdeztek a hárombetűs sztárnál, hogy miért nem dicsekszik mostanában ezzel-azzal, vagy bármivel a közösségi oldalain, és felhívják a figyelmet, hogy éppen a botrány kirobbanása óta tűnt el a követői elől.

– Értem én, hogy villanymotor, na de mi hajtja? Vajon miért felejtjük ki G.w.M-et ebből a történetből? Ahogy nézem, az úrificsűr nem igen posztolt ezen a héten.

Ha úgy csinál, mintha nem történt volna semmi, akkor tényleg nem történt semmi?

Érdekes, ha üreges aranylánccal, lízingelt kocsival vagy lízingelt asszonynál kell flexelni, netán meg kell mutatni, hogy egy ingyenes falunapon mekkora tömeget tud csinálni, akkor kinyílik a posztláda. Most, hogy bocsánatot kéne kérni, vagy el kéne mondani a fiataloknak, hogy nem menő 130-cal veretni a hídon, nagy a csend – jegyezte meg egy hozzászóló, akivel több követő is egyetértett. A rajongók szerint tehát lassan itt lehet az ideje a felelősségre vonásnak és a felelősségvállalásnak is.