Újabb jel, hogy egymásba szerethetett Opitz Barbi és a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra Judit és Szabi számára ugyan jól végződött, de kiderült ez a boldogság csak ideiglenes volt, és azóta elváltak. A Mr. Szabiként is emlegetett Szolnoki Szabolcs azonban egy cseppet sem búslakodik, ugyanis folyton csinos nőkkel randizgat. Bár eddig úgy tudtuk, hogy több vasat is tart a tűzben, most nagyon úgy tűnik, hogy van valaki, aki igazán megfogta. Ez pedig nem más, mint Opitz Barbi. Mutatjuk a bizonyítékokat.

Újabb bizonyíték került elő Opitz Barbi és Házasság első látásra Szabi románcára (Fotó: Bors)

Opitz Barbi és Szolnoki Szabi először egy étteremben tűntek fel kettesben, ahol a lesifotók alapján egy igazán romantikus estét töltöttek el. A két sztár ezután többször is találkozott, ugyanis egy-egy szemfüles rajongó mindig kiszúrta a szokatlan párost. Tegnap ismét egy étteremben jártak, amiről újabb felvétel készült, és bár a videó nagy részében csak Barbi, illetve a kamerázó lány látható, egy pillanatra Mr. Szabi is feltűnik. Úgy tűnik a pár egyre több időt tölt együtt, bár Barbi legutóbb tagadta, hogy munkakapcsolatnál több lenne közöttük. Szabolcs viszont többször is nagyon sejtelmesen nyilatkozott az énekesnőről. Legutóbb az Instagram oldalán egy követője kérdésére azt válaszolta, hogy még maga sem tudja együtt vannak-e.

A Házasság első látásra Szabija Opitz Barbival töltötte a Valentin napot

A cseppet sem hétköznapi páros még a szerelmesek napját is együtt töltötte, amiről Mr. Szabi Instagram oldalán egy fotót is megosztott. Az angol leírás alapján az üzletembert teljesen levette a lábáról Barbi lelke, hangja és mosolya. Lehet, hogy ez már egy igazi vallomás a fiatal énekesnő felé? Persze ezt egyelőre csak ők tudják, de a rajongók már tűkön ülve várják, hogy kiderüljön, valójában mi van közöttük.