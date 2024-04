Fantasztikus örömhírt jelentett be Polyák Lilla, özönlenek a gratulációk

Mint azt már mindenki jól tudja, az Operettszínház nem is olyan rég még ünnepelt sztárjai, Polyák Lilla és férje, Gömöri András Máté tavaly gondoltak egy hatalmasat és felmondtak a színházban, majd egy másik országban kezdtek új életet.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté óriási örömhírt jelentett be Fotó: Archív

Polyák Lilla és Gömöri András Máté Észak-Amerikában kezdett új életet

A népszerű házaspár már valamivel több, mint fél évvel ezelőtt költözött ki Észak-Amerikába, azon belül is Kanada egyik legnagyobb és leghíresebb városába, Torontóba. Azt, hogy komolyan gondolták a döntésüket mi sem bizonyítja jobban, minthogy Lilla Homonnay Zsolttal közös gyermekei is velük tartottak az ismeretlenbe.

Vagyis nagyobbik fia, Zsombor már Amerikában tanult, amikor meghozták a döntésüket, így ez csak plusz pont volt. Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy kisebbik gyermeke, Bulcsú szintén örömmel vágott bele a nagy kalandba.

Óriási örömhírt jelentett be Polyák Lilla

Polyák Lilla most pedig óriási örömről számolt be az Instagram-oldalán, ugyanis elárulta, hogy Zsombor után, aki nemrég ünnepelte a 20, születésnapját, most Bulcsú is elfújhatta azokat a bizonyos szülinapi gyertyákat, Bulcsú ugyanis 17 éves lett.

Kicsi fiam. Köszönöm, hogy csodálatos kis lényeddel és különleges személyiségeddel már 17 éve színesebbé teszed az életem… Köszönöm, hogy mióta megszülettél tanítasz…

– kezdte szívhez szóló bejegyzését a színésznő, majd így folytatta:

Arra, hogy nincs két egyforma gyerek, hogy ami egyszer már működött az következőre nem fog, arra, hogy az anyaságban nem lehet “hátradőlni”, és hogy létezik az enyémnél erősebb és dacosabb akarat is a családban. Köszönöm, hogy nézhetem és kísérhetem az útkeresésedet… Köszönöm, hogy én lehetek az anyukád. Bulcsú 17 éves

– zárta gondolatait a közös fotók mellett Polyák Lilla, amelyeket IDE kattintva te is megnézhetsz! A képeket pedig pillanatok alatt ellepték a gratuláló és jókívánságokkal teli kommentek.