Súlyos balesete után óriási változáson ment át Csórics Balázs

Láttunk már olyat, hogy a színész egy szerep kedvéért nagyon lefogyott, vagy épp ellenkezőleg, képest volt jelentős súlyfelesleget is magára szedni, hogy tökéletesen alakítsa a karakterét. Nagyon sok esetben pedig erőnlétileg kell úgy helyretenniük magukat a művészeknek, hogy eleget tudjanak tenni egy egész filmnyi akciójelenetnek. Nincs ezzel másképp Csórics Balázs sem, aki térdműtét után egyenesen egy katonai kiképzésbe csöppent. A színész a TV2 reggeli műsorában vendégeskedett, ahol a balesetéről és a kiképzés részleteiről is megosztott néhány új információt.

Súlyos balesete után katonai kiképzésbe csöppent Csórics Balázs. (Fotó: Bors)

Két évvel ezelőtt egy rossz lépésnek köszönhetően elcsúsztam.

– Elég sokat tanultam abból a balesetből. Megtanultam, hogy a patella ínt (ez köti össze a térdkalácsot és a sípcsontot és biztosítja azok mozgását – a szerk.), amivel a reflexet vizsgálják leszakadt tőből, a térdkalácsomról. Onnan indultam, és ez torkollott nagyjából két évvel később oda, hogy a Sereg sorozat kapcsán egy katonai kiképzésen vettem és veszek részt. Nem könnyű! – árulta el a Mokkában a színész, akit orvosai óvatosságra intették a sportolás tekintetében.

– Azt az utasítást kaptam, hogy nagyon figyeljek, és tartsam észben, hiába telt el ennyi idő a baleset óta, vigyáznom kell. A bal térdemet nem, a jobbat pedig érzem. Ha terhelem, könnyebben elkezd fáradni, olyankor kezdek jobban ráterhelni a balra. Hála az Istennek, jól bírja – fűzte hozzá.

Csórics Balázs felkészült a Seregre

Balázs a film kedvéért komoly edzésbe kezdett, azóta pedig óriási átalakuláson ment keresztül. Jelentős súlyt vesztett el, ami a sok munkának köszönhetően izommá alakult át, és ez szemmel is látható a színészen.

Tizenkét kilót fogytam.

– Van egy étrend, amit érdemes ilyenkor követni. De nem először csinálok ilyet, úgyhogy relatív ez a része könnyen ment. Három hónap volt a felkészülés, szeptember óta ez mindennapos, azelőtt csak hébe-hóba edzettem. Most már fél éve így van. Nekem az jött be, hogy éhgyomorra edzek minden reggel, de a forgatáshoz kell alkalmazkodnom. Ha hajnalban kell mennem, akkor kevésbé emberi időben csinálom. A forgatások után is szeretném folytatni, mert jó megtapasztalni azt, mennyire jól tudja elindítani a napot egy fél óra. Nem kell 3,5 órát eltölteni bármilyen edzéssel – mondta Balázs.