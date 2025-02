Aurelio elárulta: ekkor jöhet a következő baba

Aurelio teljesen megváltozott az utóbbi években, de nem csak azért, mert a börtönt is megjárta ez idő alatt, hanem azért, mert megszületett kislánya, Szofi. Eleinte ugyebár csak webkamerán keresztül láthatta a rácsok mögül, de az érzést, amikor először a karjába vette, sose felejti el. Már csak azért sem, mert mint mondja: nem tapasztalt ilyen mértékű szeretet még sosem, amit kislányával adnak egymásnak, éppen ezért már azzal a gondolattal is eljátszott, hogy hamarosan tovább bővülhetne a családjuk.

Aurelio gyereke mellé szeretne még egy csöppséget (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Aurelio párja mást gondol a gyerekvállalásról

Az egykori villalakó tavaly decemberben beszélt arról először, hogy jó lenne, ha még egy trónörökös érkezne a családjukba, ugyanis azt véletlenül sem szeretné, hogy kislánya egy elkényeztetett, egyke gyerek legyen. Aurelio azt vallja, hogy kell a testvér minden csemete mellé, hiszen ő hiába szigorú édesapa, egy egyedüli gyerkőc kihasznál minden helyzetet.

Kíváncsiak voltunk hát, hogy hogyan halad a babaprojekt az új esztendőben, azonban kiderült, hogy Aurelio gyermekének anyja egy kicsit máshogy vélekedik a családbővítésről.

Én már holnap is bevállalnám a családbővítést!

– kezdte lapunknak Aurelio, majd megjegyezte, hogy „sajnos” nem csak rajta múlik ez a dolog… Párja, Niki ugyanis az, aki eggyel reálisabban áll ehhez a dologhoz.

– A Niki mindig azt mondja, hogy könnyen beszélek, mert nem nekem kell majd vele többet foglalkoznom, ugyanis én a dolgaim miatt sokat vagyok úton. Ettől függetlenül téma köztünk a kistesó, és amikor komolyabban beszélünk róla, Niki is azt mondja, hogy idővel szeretne, csak ilyenkor még hozzáteszi azt is, hogy ezzel az eggyel is nehezen bírunk – fogalmazott nevetve a híresség, aki tehát még egygyermekes apuka marad egy időre, de jól tudjuk, hogy ami késik, nem múlik...