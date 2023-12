"Ez a kislány csodát tett vele" – mindenkit meglepett Aurelio gyermekének édesanyja, egész más ember lett

Baján minden fiatal jól ismeri Nikit, akit gyakran látnak, amint együtt sétálnak a másfél éves kislánnyal. Ugyanakkor azt is látják, hogy Szofi még ennél is gyakrabban tűnik fel nagymamájával, aki sokat vigyáz az apróságra. Ennek oka pedig igazán prózai, hiszen Niki munkába állt, ami a kislány születése ellőtt nem tartozott a fiatal nő szokásai közé. A Borsnak most Aurelio és Niki egy közeli ismerőse mesélt arról, hogyan él a csonka család, miközben arra várnak., hogy Aurelio ideiglenesen szabadlábra kerüljön, vagyis megkezdhesse a reintegrációs programot.

Aurelio már vágja a centit és hamarosan megölelheti kislányát (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

„Ő volt a bulik lelke...”

– Nem csak én, de minden közös ismerősünk, vagyis a fél város hitetlenkedve hallgatta Nikit, amikor arról mesélt, hogy dolgozni kezdett. A kislány születése, vagyis inkább a fogantatása előtt ugyanis ő volt a partik egyik lelke, aki akkor indult haza egy buliból, amikor a nap eleső sugarai bántani kezdték a szemét.

Maradjunk annyiban, hogy akkor sem munkába siettet, inkább csak az ágyba, hogy kialudhassa magát, mielőtt elindult a Molába, vagy a Medibe.

Nikit már nagyon régen nem láttuk ilyen bulikban. Néha, megjelenik egy-egy születésnapi partin, de csak megmutatja magát és már siet is haza a kislányához – kezdte a Borsnak a család ismerőse, aki azt is elárulta, Niki milyen munkát talált.

Aurelio gyermekének édesanyja ma már nem a bajai bulik "királynője" (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

„Ez a kislány csodát tett vele!”

– Igazából elég régen beszéltünk, de az tuti, hogy nyáron egy amolyan munkás toborzókként dogozott egy bajai cégnél. Ez annyit jelentett, hogy mondjuk egy csatornázáshoz keresett melósokat. Tényleg sokat dogozott, de ami a legfurcsább volt, hogy sokat utazgatott az országban és különféle kurzusokon vett részt, amik a munkájához kellettek. Ezért van az, hogy az édesanyja sokat vigyáz Szofira – tette hozzá informátorunk, aki úgy tudja, hogy Niki elszántan törekszik arra, hogy önálló életet kezdhessen kislányával. – A család most jó körülmények között él, de egy elég pici lakásban laknak négyen.

Niki nagyon szeretne egy saját lakást és már jó ideje gyűjt is, hogy az álmát valóra válthassa.

Megmondom őszintén, ha ezt két évvel ezelőtt mondja, bárki kiröhögte volna itt Baján, de most elhisszük, hogy ez sikerülhet neki. Ez a kislány csodát tett vele! – zárta gondolatait a bajai lány, aki szerint Aurelio is alaposan meglepődik majd, ha már nem csak az interneten keresztül tarthatja majd a kapcsolatot gyermekével és Nikivel.