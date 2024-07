Aurelio komoly döntést hozott, a lányáról van szó

A volt villalakó nem akarja, de nem is tudja letagadni, hogy hosszú éveken keresztül az alkohol, a drogok, a bulik, a csajozás jelentették a mindennapjait. Aurelio mint ismert, börtönbe is került emberrablás és kábítószer-birtoklás miatt, büntetését már le is ülte. A korábbi botrányhős bízik benne, hogy kislánya, aki nagyon sok mindenben hasonlít rá, nem lép majd rossz útra. De a büszke édesapa azt mondja, lánya őt majd nem fogja tudni kijátszani.

Aurelio nem hagyja majd, hogy a lánya kövesse a példáját mindenben Fotó: Instagram

Aurelio okos eszközökkel ellenőrizni fogja lányát

A volt villalakó Olaszországban született, általános iskolás volt, amikor Magyarországra költöztek. S bár nagyon jó gyermekkora volt, elkényeztették, de Aurelio most először beszél arról, hogy ez milyen nehéz időszak volt az életében. Az osztálytársai ugyanis bántották, kiközösítették.

– Csomó ideig szégyelltem, hogy úgy hívnak, ahogy hívnak, mivel olasz nevem van – mondta nagyot sóhajtva Aurelio a Borsnak. – Amikor mi ideköltöztünk 1998-ban, itt vidéken nem volt megszokott a külföldi, mint én, külföldi névvel, mint Aurelio Onorato Caversaccio. Ráadásul akkor még nem is beszéltem magyarul, azt már itt tanultam meg. Engem akkor nagyon kiközösítettek az általános iskolában. Valószínűleg ezért alakult ki az extrém szereplési vágyam, a gyermekkori trauma miatt.

Mint ahogy arról korábban írtunk, míg börtönben volt a korábbi botrányhős, apuka lett. Amióta szabadult, főállású apuka lett és mindent megtesz azért, hogy imádott kislányát, Sofit ne érhesse semmi trauma.

– A gyermekem nagyon hasonlít rám, szinte mindenben olyan, mint én. Kezdve attól, hogy nagyon akaratos és nagyon hangos.