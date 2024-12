hot!: Szereti az unokáját?

Aurelio:

Kicsit féltékeny is vagyok a gyerekre! (Nevet.)

– Régen, amikor hazajöttem, azt mondta mindig, hogy „Jaj, megjött a kis szerelmem!” Most, amint látja Sofit, ugyanez a mondat hagyja el a száját. Szerencsére nagyon odavan érte. Nyilván akkor is ez lenne, ha nem hasonlítana rám ennyire, de állítása szerint a kislányom egy kis Aurelio. Szerencsére az anyjából is örökölt, szóval remélhetőleg a normálisabbik fajta Aurelio lesz!