Árulkodó jelek! Visszatérhet a Dancing with the Starsba Andrei Mangra

Andrei Mangra egyszer már a magasba emelhette a Dancing with the Stars trófeáját Tóth Andi oldalán, és tavaly is megvolt erre minden esélye Szabó Zsófi mellett, azonban egy csúnya fordulat váratlanul véget vetett a lendületnek... A profi táncos a verseny alatt botrányba keveredett, állítása szerint a belvárosi albérletében megtámadták őt, véresre verték, majd magára hagyták. A helyszínre kiérkező rendőrök azonban nemcsak dulakodás nyomait fedezték fel, hanem drogozásra utaló jeleket is találtak az ingatlanban. Az ügyben nyomozás indult, ám amíg ez tart, Andrei fogta a sátorfáját, hátrahagyta a Dancing with the Stars műsorát, illetve Magyarországot is, és Romániába menekült. Azóta csak egyszer állt a nyilvánosság elé, mikor a TV2 kameráin keresztül megüzente Szabó Zsófinak: sajnálja, hogy cserben hagyta. Igen ám, csak közben a rossznyelvek azt pletykálják, hogy Andrei nem vétlen áldozata a történetnek. Egyesek szerint ugyanis olyan sötét alakoknak tartozik, akiktől nem áll távol egy ilyen jellegű erődemonstráció: az adós megverése, megfélemlítése... Ám, hogy ebből mi az igaz, azt csak a férfi tudhatja. Na de mi jön most?

Andrei Mangra újra a Dancing with the Stars szereplője lesz? (Fotó: Máté Krisztián)

Andrei Mangra botránya után visszatérhet

Andrei tehát félelemből, vagy csak felelős megfontolásból úgy döntött, hogy visszatér Romániába, és ott húzza meg magát egy bizonyos ideig. Az utóbbi hónapokban el is zárkózott a külvilágtól, nem használta a közösségi oldalait, csupán egyszer posztolt egy fotót magáról. Azóta viszont csend honolt minden internetes platformon, egészen február 11-ig. Ekkor ugyanis a táncos az egyik finn barátjával tett ki egy közös képet, amihez csak annyit írtak: Jó reggelt! Egy kisebb nyomozás után aztán kiderült, hogy Andrei már nem is Romániában tartózkodik, hanem ennél a barátjánál van Belgiumban. Hogy mit keres ott? Nos, egyelőre csak találgatni lehet, azonban a legtöbb jel arra mutat, hogy a táncos talán újra munkába állhat.

Finn barátja már hónapok óta Brüsszelben tartózkodik, s mit ad Isten, ő is profi táncművész. Az egyik posztjához azt írta, hogy hamarosan nagy bejelentéssel készül, ugyanis a háttérben komoly dolgok zajlanak, ami akár a belga Dancing with the Stars műsorára is utalhat. Ez a produkció Andrei számára sem ismeretlen, hiszen alig öt évvel ezelőtt részt vett a műsorban, s lehet idén visszahívták az új évadba szerepelni...