Andrei Mangra továbbra sem lehet nyugodt

Andrei Mangra, Szabó Zsófi oldalán versenyzett a Dancing with the Stars táncparkettjén, és bár már az első adásokban látszott, hogy olyan ügyesek, hogy a döntőig menetelhetnek, egy csúnya történet váratlanul véget vetett a lendületnek. Andrei egy komoly ügybe keveredett, a belvárosi albérletében az elmondása szerint megtámadták őt. A helyzet dulakodássá, verekedéssé fajult, a kiérkező rendőrök nemcsak vérfoltokat, de drogozásra utaló nyomokat is rögzítettek. A kiváló táncos ezek után nem tudta folytatni a versenyzést, Szabó Zsófit, a stábot és az országot is elhagyva, a hírek szerint a szülőhazájába, Romániába utazott. Itt tervezi kibekkelni azt az időt, amíg tart a rendőrségi nyomozás.

Andrei Mangra mindössze néhány táncot lejthetett Szabó Zsófi oldalán, a kirobbant balhé a szereplése végét jelentette (Fotó: Polyak Attila)

Andrei Mangra kivárásra játszik

A táncos a botrány óta mindössze egyszer vállalt nyilvános szereplést, a TV2 kamerái előtt mondta el a könnyeivel küszködve, hogy mennyire sajnálja a történteket, hogy nem akarta Zsófit cserben hagyni, és hogy mennyire kellemetlen a számára, hogy egy ilyen méltatlan helyzetbe került. A rossznyelvek szerint persze Andrei nem vétlen áldozat, a városban azt beszélik, hogy olyan sötét alakoknak tartozik, akiktől nem áll távol egy ilyen jellegű erődemonstráció: az adós megverése, megfélemlítése.

Folyik a nyomozás Andrei Mangra balhéja miatt

Andrei ügyében azóta is zajlik a nyomozás, és minden jel arra utal, hogy még számos olyan új információ fog napvilágot látni, amit egyelőre el sem tudunk képzelni. Ezt a feltételezést támasztja alá, hogy a Bors a napokban kérdéseket küldött a Fővárosi Főügyészség sajtóosztályának, ahol arról érdeklődtünk, hogy:

− Történt az ügyben további tanúkihallgatás?

− Történt az ügyben további gyanúsítás?

− Történt az ügyben további letartóztatás?

− Történt az ügyben további őrizetbevétel?

A kérdéseinkre azonban csak egy rövid válasz érkezett:

A kérdezett ügyben – a kérdezett körben az eljárás érdekeire figyelemmel – a Fővárosi Főügyészség által kommunikálható fejlemény nincs.

Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat még mindig lázasan zajlik, amellyel összefüggésben olyan információkat gyűjtenek a hatóságok, melyek akár negatívan is befolyásolhatják Andrei Mangra jövőjét.