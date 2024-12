Újabb pletyka terjed! Andrei Mangra ott lesz a Dancing with the Stars döntőjén?

A Dancing with the Stars rajongói még mindig nem dolgozták fel a romániai táncos zűrös ügyét, ami után távozott a versenyből. Andrei Mangra – mint arról mi is többször írtunk – botrányba keveredett: a rendőrség már zsarolás ügyében is nyomozásba kezdett amellett, hogy kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt is eljárás indult. A táncos hazamenekült Nagyváradra, de a hírek szerint a döntőre visszatér…

Andrei Mangra a pletykák szerint ott lesz a Dancing with the Stars döntőjén (Fotó: TV2)

Andrei Mangra el mer jönni a döntőre?

Szabó Zsófi összeomlott korábbi táncpartnere távozása miatt, de úgy tűnik jobban járt Suti Andrással. Andrei Mangra hiánya még mindig fáj a műsorvezetőnek, de új párjával szárnyal, be is jutottak a DWTS döntőjébe, akár meg is nyerhetik. Felkavarhatja viszont az állóvizet, hogy azt beszélik, a tékozló fiú visszatér a fináléba egy tánc erejéig, igaz nem Szabó Zsófival ropja majd, hanem a tánckarban. Ez viszont biztosan nem tesz jót a sztáranyuka lelkivilágának, meg persze továbbra is felmerül a kérdés, hogy hogyan térhetne vissza, hiszen egy rendőrségi ügybe keveredett szereplő nem lehet a TV2 képernyőjén.

– Mi is hallottuk a pletykát, miszerint Andrei Mangra ott lesz a fináléban és még táncol is – súgta meg informátorunk.

Az biztos, hogy táncolni nem fog, de szerintem nézőként sem lenne szerencsés, ha megjelenne, alaposan megzavarná a dolgokat… Mi úgy tudjuk, továbbra is Nagyváradon van!

Barátai szerint is a DWTS sztárja Nagyváradra menekült a balhé után, az elmúlt heteket ott töltötte. Sőt, az sem kizárt, hogy hosszabb ideig marad is a Sebes-Körös partján található városban.