Zoltán Erika kimondta az igazságot Kovács Katiról

Zoltán Erika megindító szavakkal köszöntötte fel a példaképét, kolléganőjét, a csodálatos Kovács Katit, aki pénteken ünnepelte a 80. születésnapját. A Túl szexy lány és még megannyi sláger énekesnője szerint az első igazi szakmai élménye Katihoz fűződik, akit ámulva nézett a televízióban, miközben abban reménykedett, hogy egyszer ő is ott lehet majd. Erika akkor még nem tudta, hogy a kettejük sorsa hosszú évtizedekre összekapcsolódik, és hogy nagyon szoros viszony lesz köztük, ami tart a mai napig is.

Zoltán Erika dalokat is adott elő Kovács Katival, akit évtizedek óta szeret és tisztel (Fotó: Mediaworks archív)

Zoltán Erika érzései

A szőke énekesnő, Kovács Kati kerek születésnapja alkalmából osztott meg egy nagyon őszinte és szívbe markoló bejegyzést arról, hogy mit gondolt Katiról gyermekként és mit érez iránta a mai napig:

— Kovács Kati életem meghatározó énekesnője volt, lesz és marad. Imádom emberként, karakterként és természetesen énekesnőként is.

Az 1966-ban, négy évesen kíváncsian néztem a Táncdalfesztivált és amikor Kovács Kati lépett színpadra egyszerűen nem tudtam levenni a szemem az akkor még fekete-fehér televízió képernyőéről , annyira tetszett.

Katit azóta is nagyon szeretem és tisztelem. Hatalmas megtiszteltetés és öröm számomra, hogy az elmúlt években több alkalommal is állhattam egy színpadon vele, de a legnagyobb öröm és egyben óriási meglepetés volt, hogy a hatvanadik születésnapom alkalmából a Duna Televízió - Hogy volt című műsorának főszereplőjeként a műsor készítői meghívták meglepetés vendégként Katit és tőle vehettem át a különleges születésnapi tortámat. Nagyon szépen köszönöm ezúton is — írta Zoltán Erika, aki így folytatta:

Kovács Katit a kerek születésnapja alkalmából köszöntötte fel, Zoltán Erika (Fotó: Mediaworks archív )

Drága Kati !

Drága Kati! Szívem összes szeretetével és tiszteletével kívánok neked csodás szülinapot és őszintén remélem, hogy még nagyon sokáig énekelsz nekünk!

Zoltán Erika azt is megosztotta a nagyközönséggel, hogy Kovács Kati miként vélekedik a születésnapjával kapcsolatban:

— Kovács Kati nyilatkozta a kerek szülinapja kapcsán...

„Nincs titkolni valóm, hiszen a korom könnyedén kiszámolható. Az életem a közönség előtt zajlott, mégis úgy vagyok vele, hadd maradjon meg illúziónak. Legyek már annyira nő, hogy erről nem beszélek. A bűvész sem árulja el a mutatvány előtt a trükkjét, így én sem látom szívesen leírva az újságokban azt a bizonyos évszámot.”