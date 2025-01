Zalatnay Cini a vőlegényére emlékszik: 22 éve halt meg tragikus körülmények között...

Mi, ebben az alig 10 milliós kis országban szinte csak a tündérmesékből, vagy lányregényekből tudjuk felidézni, milyen is lehet egy híres, jóképű, tehetséges és roppant jómódú angol „herceg” menyasszonyának lenni. Néhány honleányunk persze lehetett már „hercegnő”, sőt, olyanok is akadnak, akik jelenleg is ebben a „státuszban” élnek, de csak kevesen avatják be a földi halandókat részletesen a luxusélet és luxusszerelem valódi mélységeibe, vagy inkább magasságaiba. Nos, Zalatnay Cini majd egy éven át volt meglehetősen gyakori vendég a Gibb család angliai birtokán, hiszen köztudott, hogy menyasszonyként nagyon közel állt ahhoz, hogy a Bee Gees énekesének, Maurice Gibbnek a felesége legyen. Mint tudjuk, a románcból végül szakítás lett, de most egy szomorú apropó kapcsán arra kértük az énekesnőt, repítsen minket vissza a '60-as évek végére és meséljen arról a bizonyos sztáréletről, amit ő nagyon közelről láthatott. Maurice Gibb ma 22 éve hunyt el egy rutinműtét során Floridában…

Zalatnay Sarolta és Maurice Gibb egy évig jártak jegyben / Fotó: Zalatnay Sarolta

Zalatnay Cini: „Döbbenetes volt Maurice halálhíre...”

– Kezdeném azzal, hogy hihetetlenül megrázott, amikor napra pontosan 22 éve megtudtam, hogy Maurice Gibb meghalt. Igaz, hogy csupán egy évet voltunk együtt, amikor a menedzsmentje úgy döntött, hogy mégsem működhet a kapcsolatunk, de akkor is az életem fontos része volt és szerettem őt. Arról tudtam, hogy sokat betegeskedett a gyomrával, mert ez így volt már a hatvanas évek végén is. Ez egyébként jellemző is volt a Gibb fivérekre. Mindannyian nagyon vékony fiúk voltak akkoriban, ráadásul hihetetlenül izgulósak is.

A világsztársággal járó stressz ráment a gyomrukra.

– Ennek ellenére is döbbenetes volt Maurice halálhíre, hiszen egy rutinműtét során állt le a szíve. Bevallom, nem értettem, hogy miért nem Angliában feküdt kés alá, hiszen azért a szigetország sem arról híres, hogy rossz orvosai vannak. Persze dönthetett volna úgy is, hogy Ausztráliában végezteti el a beavatkozást, hiszen hármas állampolgársága volt… – gondolkodott el Zalatnay Cini, majd elmesélte, milyen élete is volt az akkor már világszerte egyre népszerűbb Bee Gees egyik énekese oldalán.