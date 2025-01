Zalatnay Sarolta újra férjhez menne

Zalatnay Sarolta szerint lányát, Nikit egy kicsit túlféltette (Fotó: hot! magazin archív)

– Én soha nem mentem a szerelem után, ahogy most sem teszem – mondta Cini. – A zene, a színpad, a fellépések, a lányom, a filmem előkészülete engem mind boldoggá tesz. De az ember társas lény, a szívem mélyén én is vágyom társra. Egyébként is imádtam feleség lenni, szerettem mindent, ami ezzel együtt járt! Egész életemben nagy családról álmodoztam, ahol kicsik és nagyok együtt ülnek egy nagy asztalnál, jókat esznek, beszélgetnek, nevetnek együtt. Ezért sem bántam volna soha, ha mindegyik kapcsolatomból született volna egy gyermekem. Sajnos szülni már soha nem fogok, de ha betoppanna az érzelem az életembe, akár negyedszer is férjhez mennék.

Túlféltette a lányát Zalatnay Sarolta lánya, Niki 35 éves, és bár már nem élnek együtt, hetente kétszer-háromszor anya-lánya programokat szerveznek. Nagyon szoros a kapcsolatuk, Cini úgy érzi, sokszor talán túl is féltette a lányát.

Imádja az állatokat Köztudott, hogy az énekesnő lelkes állatvédő, és ahol tud segít. Természetesen saját állatai is vannak: Panni, a vizsla és Manó, az idős lovacska mellett öt cicáról is gondoskodik.