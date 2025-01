Zalatnay Cini: "Egyetlen dolgot bántam meg életemben"

A múlton rágódni ugyan botorság, de mindenki életében akad egy, gyakran több olyan pont is, ami döntően befolyásolhatta volna a bejárt utunkat, ha akkor így, vagy úgy döntünk. Zalatnay Cini sokszor mesélt már arról a két évről, amikor még szinte kamaszlányként kitárult előtte a világ és elindulhatott, hogy meghódítsa a beat zene európai fellegvárát, Angliát. Természetesen ez az időszak komoly hangsúlyt kap majd a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Sarolta Red címmel készülő dokumentumfilmben, így az énekesnő mostanában gyakran gondol vissza azokra a sorsfordító évekre.

Zalatnay Cini filmjében nagy hangsúlyt kap majd Anglia Fotó: Zalatnay Cini

Zalatnay Cini nem jött volna haza, ha tudja, hogy nem valós a fenyegetés

– Szinte hihetetlen, de tényleg igaz, hogy végre elkészül az életem mozija. Valamikor az év elején már el is kezdődnek a munkálatok, éppen ezért mostanában nagyon gyakran gondolok a múltamra, hiszen szeretnék tűpontosan emlékezni mind arra, ami velem történt. És, hogy van-e az életemnek olyan pillanata, amit ha visszamehetnék az időben, máshogy alakítanék? Igen, van, de csupán egyetlen egy. Ha tudtam volna, hogy valójában semmilyen ártalom nem érte volna édesanyámat amiatt, hogy élek a felkínált lehetőséggel és Sarolta Redként karriert építek Angliában, akkor biztosan nem kullogok haza két év után.

Már csak azért sem, mert éppen az anyukám életét varázsolhattam volna meseszerűvé, ha tényleg hozzámegyek a Bee Gees énekeséhez, Maurice Gibbhez

– kezdte a Borsnak Zalatnay Cini, aki ha akkor „jól dönt”, ma feltehetően a világsztárok fényűző életét élhetné és lehetne ő a „kapu”, akin keresztül a világ megismerhetné a magyar zenészeket és előadókat.

Zalatnay Cini anyagilag is egy picit fellélegezhet, könnyebb lesz számára a 2025-ös év Fotó: YouTube

Zalatnay Cini: „Azért nem lesz kolbászból a kerítés”

– Talán hagyjuk is, hogy milyen élet várt volna rám Sarolta Gibbként, hiszen ha erre gondolok, egy picit azért elszomorodok. Abban azért biztos vagyok, hogy rengeteg lehetőség nyílt volna meg számomra ezzel a névvel és abban is, hogy mindig kerestem volna azokat a feltörekvő magyar zenészeket és előadókat, akiket a támogatásommal megismerhetett volna talán az egész világ. No, de erre már ihatom a hideg vizet, ahogy mondani szokták. Ugyanakkor tény, hogy a készülő dokumentumfilm miatt most élénkebben élnek bennem az angliai emlékeim – nevetett Zalatnay Cini, aki elárulta, hosszú évek után most egy könnyebb időszak köszönt be az életébe. – Nem titok, hogy a saját hibámból, naivitásomból és egy elhibázott szerelem hatásaként alaposan félresiklott az életem. Tulajdonképpen azóta is rohanok magam után, de talán most egy picit fellélegezhetek. A Sarolta Red dokumentumfilm ad egy pici levegőt a nehéz helyzetben és persze egyúttal elkészül egy vadonatúj dalom is, amit már nagyon várok.

És igen, természetesen pénzzel is jár az a rengeteg munka, ami 2025-ben rám vár.

– De megnyugtatok mindenkit, azért nem lesz kolbászból a kerítésem – nevetett ismét Zalatnay Cini.