"Ha miatta váltam el, akkor el kellett válni" – mélyinterjú Xantus Barbarával

Nehezen találtunk időpontot a beszélgetésre, mert folyamatosan játszol. Ennyire sűrű az életed?

Igen, tegnap Az elátkozott királylányban léptem fel Komáromban, de legközelebb már A gonosz mostohát játsszuk ott. Viccelődtünk is, hogy nem lehetne-e, hogy legközelebb valami kevésbé negatív című darabban játsszak – mondjuk, „A nem annyira elátkozott királylány”-ban...

Nyiltan mesélt múltjáról és jelenéről Yantus Barbara (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Volt olyan rossz döntésed, amiről utólag derült ki, hogy voltaképpen jó irányba vitte az életedet?

Egy csomó ilyen volt az életemben. Voltak olyan döntések, amik alól szívesen kibújtam volna, de nem lehetett. Ilyen volt például, amikor felmondtam a Turay Ida Színházban. Már a felmondás másnapján borzasztóan hiányzott, mégis valahogy kinyílt a világ: kénytelen voltam olyan lehetőségeket is meglátni, amiket azelőtt észre sem vettem. Ott álltam, mint egy tanácstalan kislány, holott már felnőtt nő vagyok. Kellett az a hátralépés, hogy lássam, milyen helyzetben vagyok, és mit lenne okos tenni.

„Vannak emlékek, amik megmaradnak a gyerekkorból”

A pandémia alatt híre ment, hogy maszkot árultál egy plázában. Az is egy olyan lehetőség volt, amit kénytelen voltál meglátni?

Abban a helyzetben nem lamentálhattam: jöttek a számlák, a gyerekek éhesek voltak, velem együtt – tennem kellett valamit. De azért, amikor nem jött senki, egyedül, a pultban állva elmélázhattam azon, hogy ha éppen forogna a Drága örökösök, akkor negatív teszttel, talpig sminkben állnék a forgatáson – de az élet nem ezt dobta.

A Pszichoteátrum című előadásokon a való életből játszotok el, dolgoztok fel különféle problémákat. Volt olyan téma, ami téged személyesen érintett?

Igen, például az anya-fia kapcsolat, a leválás. Az még most is nehéz, bár a fiam már 20 éves, felnőtt ember. Most külföldön tanul, és nehéz, hogy nincs itt mindennap. Nem járok a nyakára, csak a tudat rossz, hogy egyáltalán nem tudok átmenni hozzá. Ezt a témát én vetettem fel, de a nézők is javasoltak olyat, amihez tudtam kapcsolódni, például a testvérháborút...