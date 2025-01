Vajna Tímea kétségbeesetten osztotta meg: Költöznie kell Los Angelesből

Vajna Tímea már évek óta a tengerentúlon, Los Angelesben él, ám arra valószínűleg a legdurvább rémálmaiban sem számított, hogy egyszer egy tűzvész miatt veszélybe kerülhet az otthona. Pedig most ez történik a kaliforniai városban… A katasztrófa eddig legalább 16 ember halálát okozta, és 37 000 hektáron söpört végig a környéken, több mint 12 000 épületet elpusztítva. Szerencsére a tűzoltók két kisebb tüzet sikeresen megfékeztek a térségben, azonban a Palisades Fire miatt evakuálási parancsot adtak ki, mivel kelet felé terjed, Brentwoodot és Encinót fenyegetve. A tüzet egyelőre 11%-ban sikerült megfékezni, de legalább 153 ezer Los Angeles-i lakost evakuáltak az éjszaka folyamán. Ekkor jelentkezett be az Instagram-oldalán Vajna Tímea is, aki úgy érzi, itt az ideje pakolni…

Vajna Tímea Los Angeles-i otthona veszélybe került / Fotó: Bors

Vajna Tímea a Los Angeles-i tűzvész miatt csomagol

Sajnos a jelek szerint az üzletasszony luxusotthona is porrá éghet, hiszen a tüzet már a hálószobája ablakából is jól lehet látni. Ottani idő szerint hajnali 6 órakor osztotta meg a fotót Timi, miszerint eljött az ideje annak, hogy elhagyja a házat, ám azóta nem nagyon jelentkezett frissebb információval.

A tűz egyre csak közeledik. A hálószobámhoz. Most reggel 6 óra van. Azt hiszem, ideje csomagolni

– fogalmazott Andy Vajna özvegye, akinek nem csak a tűz miatt kell aggódnia, ha hátrahagyja a lakását, attól is tarthat, hogy nehogy a fosztogatók áldozata legyen, ugyanis a környéket ellepték azok az emberek, akik a tűzvész áldozatainak megmaradt holmijait pakolják ki...

Az üzletasszony szobájától jól látható, milyen közel van hozzá a tűz / Fotó: Instagram