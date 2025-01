Szuperák Barbara és Jolly: „A korkülönbség miatt is most már ideje lenne családot alapítani”

Mérföldkőhöz érkezett Szuperák Barbara és Jolly, azaz Tarcsi Zoltán kapcsolata. Bár eddig ragaszkodtak a saját maguk által felállított szabályhoz, most mégis megszegték azt, és a családalapítás is szóba került.

Szuperák Barbara és Jolly közös dalról és családalapításról is mesélt (Fotó: Instagram)

Szuperák Barbara és Jolly: Nem leszünk duettpáros!

Az énekes pár hat éve van együtt, s bár hivatásuk ugyanaz, eddig kötötték az ebet a karóhoz abban a tekintetben, hogy mindketten a szólókarrierjükre koncentrálnak és nem fognak közös dallal előrukkolni. Most viszont valami megváltozott: bejelentették, megvan az első duettjük.

Szuperák Barbara és Jolly a Mokka vendégeként mesélt a TV2 kameráinak a közös projektről. Elárulták, egy készülő közös műsoruk főcímdaláról van szó, a stúdiózás alatt pedig hamar megtalálták a közös hangot, és csak előnyükre vált, hogy mindketten erős személyiségek, akiknek mindenről megvan a saját véleménye.

Jolly barátnője, Barbi elárulta:

– Korábban megbeszéltük, hogy a munkát nem szeretnénk összekeverni a magánélettel. De régóta kérték már tőlünk, hogy legyen egy közös dal. Azt gondolom, hogy ennek itt nem lesz vége, talán lesz majd folytatás, ha szereti a közönség – mosolygott Barbi a péntek este debütáló, Csirió című dalról beszélve, majd határozottan leszögezte: nem lesznek duettpáros! Ezt alighanem azért is akarta kihangsúlyozni, mert az új dal hírére a pozitív kommentek mellett negatívak is érkeztek, és volt olyan rajongó, aki arra figyelmeztette őket, nehogy úgy járjanak, mint Jolly és Suzy párosa, akik végül botrányosan váltak külön a színpadon és a magánéletben is.

Jöhet a családalapítás?

Bár a további közös dalokat illetően még vannak kérdések, a magánéletükben a folytatás garantált, hiszen ritka harmonikus kapcsolatban élnek. A Mokka műsorvezetői nem is bírták elkerülni a kérdést, miszerint, mi lesz a szerelmüket illető következő mérföldkő? Terítéken van a családalapítás gondolata?

– Ezt a kérdést mindig megkapjuk, és most már Barbitól is ezt hallgatom – viccelődött Jolly, majd barátnője vette át a szót:

A korkülönbség miatt is most már ideje lenne családot alapítani.

– Sokat beszélgettünk már erről. De én szeretek tervezni, szeretnék egy kialakított biztonságot egy csöppségnek – felelte mosolyogva a cserfes lány, utalva arra, hogy bár a közös dallal kielégítették a rajongók kívánságát, a családalapítás örömhírére még várnia kell a publikumnak.