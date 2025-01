Szexi csipkecsodában mutatta meg Szandi, egyszerűen nem fog rajta az idő

Nem számít, milyen évet írunk, Szandin egyszerűen nem fog az idő. A gyönyörű, 48 éves énekesnő természetesen tesz azért, hogy bomba formában maradjon, hiszen köztudottan odafigyel az egészségére, arra, hogy mit eszik és edz is rendszeresen. Épp ezért sorra dögös fotókkal "jutalmazza" rajongóit, akik természetesen mindig örömmel fogadják bejelentkezését.

Ismét megmutatta bombaformáját. Fotó: archív / hot magazin

Az énekesnő most a férje oldalán ismét egy szexi, csipkés miniruhában jelentkezett be egy rendezvényről. Hosszú, vadító lábait ráadásul a magassarkúja még meg is nyújtja, így az ember tényleg nem tud máshova nézni, mint Szandira, akin a kommentelők szerint sem látszik a kor:

Akin nem fog az idő!

Ez a megjegyzés ráadásul azok után érkezett, hogy Szandi legutóbb egy emlékezős posztot osztott meg. Egy olyan képet közölt, ami 30 évvel ezelőtt készült, ám a fotón az énekesnő szinte ugyanúgy nézett ki, mint most. Ezt pedig nem más, mint Janza Kata is megjegyezte: