Szívmelengető családi fotót rakott ki Szabó Zsófi, így csak ritkán láthatjuk őt

Szabó Zsófi nagy fába vágta a fejszéjét, mikor elvállalta a TV2 sikerműsorát, a Dancing with the Stars-t, hiszen előtte nem igazán táncolt. Szerencsére hamar belerázódott, hiszen minden egyes héten olyan produkciókat mutatott be, hogy a nézők alig hittek a szemüknek – nem csoda, hogy bejutott a döntőbe.

Szabó Zsófi és táncpartnere, Suti András / Fotó: Ladóczki Balázs

Szabó Zsófi rengeteget dolgozik azért, hogy helytálljon a Dancing with the Stars színpadán, a kitartó munkájának pedig könnyen lehet, hogy az lesz a gyümölcse, hogy megnyeri a műsort – bár ehhez Whisper Tonéknak és Törőcsik Franciskáéknak is lesz egy-két szavuk, hiszen ők is nagy esélyesek.

Szabó Zsófi most egy szívmelengető családi fotóval tudatta a rajongóival, hogy még a Dancing with the Stars próbái alatt is ott van mellette szeretett kisfia, akit csak nagyon ritkán mutat meg a világnak.

Ide kattintva lehet megtekinteni Szabó Zsófi fotóját, amin boldogan, mosolyogva öleli magához gyermekét.

December 14-én ér véget a TV2-n a Dancing with the Stars 5. évada. Mindenképp érdemes lesz nézni a finálét, hiszen kiderül, hogy Szabó Zsófiék, Whisper Tonék vagy Törőcsik Franciskáék nyernek.