Exkluzív bejelentés: Szabó Ádám felesége babát vár

– Most szerettük volna bejelenteni, amikor már túl vagyunk az első trimeszteren, és tudjuk, hogy minden rendben – folytatta Jennifer.

– A baba miatt nagy felújításokba kezdtünk itthon – árulta el Szabó Ádám. – Az egész garázst átalakítjuk, hogy nagyobb terünk legyen. Ugye eddig a konyhát sikerült felújítanunk, de a gyermekünk érkezésével már nekiálltunk a babaszoba megtervezésének.

Eddig, ha bementünk egy bevásárlóközpontba, csak csillogó szemekkel néztük a bababoltok kirakatát, de végre mi is bemehetünk, és nézelődhetünk kedvünkre, ugyanis nyárra várjuk a gyermekünket!

A babaszoba berendezését majd január közepétől kezdjük el. Megbeszéltük, hogy karácsonykor sok a munka, rengeteg helyre megyünk, és ha lezajlik minden, onnantól kezdve már maximálisan csak a babára koncentrálunk.

Szabó Ádám gyereke miatt feleségével együtt házfelújításba kezdtek (Fotó: Kniezl Flóra / hot! magazin)

Szabó Ádám felesége nem fél az anyaságtól

Nagyon várják már a szülői szerepet, és szeretnék a lehető legbiztosabb támaszt nyújtani a születendő gyermeküknek, ezért igyekeznek a legjobb módszerekkel felkészülni.

– Több könyvet is vettem már, és abból próbálok felkészülni.

Régebben meg voltam ijedve attól, hogy ha egyszer kisbabám lesz, mitévő leszek majd, hogyan fogok viszonyulni hozzá vagy egyáltalán hogyan leszek képes ellátni őt.

Így, hogy a kicsi itt van a hasamban, már nem félek az anyaságtól. Szerintem kell az is hozzá, hogy az ember megérjen hozzá fejben. Mi is azért vártunk ennyit, mert most érezzük azt, hogy jó életet tudunk biztosítani neki anyagilag és mentálisan is – avatott be minket Jenni.

Szabó Jennifer terhesen is sír mindenen

Jenni igazi hősként viselte a várandóssággal járó kezdeti nehézségeket, amiken persze a szerelme is igyekezett folyamatosan enyhíteni.

– Volt olyan nap az első három hónapban, amikor nagyon rosszul éreztem magam, és nem maradt meg bennem semmilyen étel. Hála Istennek, már túl vagyok ezeken, és minden szuper. Most már előjönnek azok a pillanatok, amikor megkívánok valamit vagy eszembe jut egy étel; akkor azonnal indulunk megvenni. Például sosem szerettem a körtét, de most mindenhez azt eszem, annyira kívánom! Érzelmesebb nem lettem, mert eddig is elsírtam magam egy reklámon, ha olyan volt, vagy amikor szomorúnak láttam a kiskutyánkat, tehát ebből a szempontból nem változott semmi. Ráadásul mindketten nyári gyerekek vagyunk, így az, hogy nyárra várjuk a kisbabánkat, tetézi a boldogságunkat – árulta el a Szabó Ádám felesége.