Hoppá! Szabó Ádám Sztárban sztár-produkciója Amerikáig is eljutott

Már amikor őt húztam párbajellenfélnek, már az is szörnyű volt az elején is, de nagyon örülök, hogy sikerült továbbjutnom. Bevallom, volt bennem félelem, már csak azért is, mert négy éve ugye sikerült megnyernem ezt a műsort és így neki indulni az All Starsnak nagyon nehéz. Mert úgy voltam vele, ha most az első fordulóban kiesek, az nekem nagyon-nagyon gáz lett volna, ezért mindent megtettem, hogy ne így legyen!