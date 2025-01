Stana Alexandra a Dancing with the Starsnak köszönhetően óriási népszerűségre tett szert közösségi oldalakon is. Ezt pedig a gyönyörű táncos igyekszik is meghálálni, hiszen igen aktívan bepillantást enged a hétköznapjaiba.

Stana Alexandra kirobbanó formában van Fotó: Tv2

Férfi követői legnagyobb örömére pedig táncos tartalmai mellett előszeretettel oszt meg szexi képeket is, ez persze nem is csoda, hiszen Stex kirobbanó formában van. Egyik legutóbbi fotóján például nem is visel mást, csak egy szál fekete bodyt, melynek köszönhetően mindenki elámult izmos vonásain. Gyorsan meg is indult a dicsérő kommentáradatt, valaki azt írta:

Ha van tökéletes

– míg mások úgy fogalmaztak:

„Csini, csini és művészi fotó”

„Nagyon szexi vagy Szandi”

„Csodálatos vagy Szandi”.