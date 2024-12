Hoppá! Már a karácsonyt is együtt töltötte új párjával a Dancing with the Stars gyönyörű sztárja

A táncos showműsor szereplőinek magánélete mindig is lázban tartotta a rajongókat. A Dancing with the Stars nézői idén sem csalódtak, hiszen két új szerelem is lelepleződött. A gyönyörű táncosnő, Szőke Zsuzsa például saját magát buktatta le a stúdióban, hogy szakítása után újra rátalált a szerelem.

Boldogabb már nem is lehetne Szőke Zsuzsi, aki májusi szakítása után kicsit elvesztette hitét a szerelemben. A Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője lefogyott a csalódás után, mert nagy szerelemnek indult kapcsolatuk Ádámmal egy évvel ezelőtt.

… volt egy törés, ami miatt úgy döntöttem, hogy nem szeretném tovább folytatni ezt a kapcsolatot. Ami volt, az szép volt, de helyesebbnek láttam, hogy különváljanak az útjaink. Részemről békében váltunk el, hogy ő hogy dolgozza fel, azzal nem tudok mit kezdeni és ennél többet nem is szeretnék mondani a dologról. Jól vagyok most, felszabadultam és magamra koncentrálok. Rengeteget dolgozom, tanítok, sok fellépésünk van és próbálom jól érezni magam a nyáron, ami eddig szerencsére sikerült is

– árulta el néhány hónappal ezelőtt lapunknak.

A TV2 sztárja sokak meglepetésére az idei Dancing with the Stars egyik adásának szünetében már új párjával csókolózott önfeledten, amit a Ripost fotósa örökített meg. Zsuzsi aztán azt is elárulta egy podcast adásban, hogy szerelmes és új kedvese nagyon pozitív hatással van rá, mert végtelenül nyugodt, a legjobbat hozza ki belőle. A friss kapcsolat úgy látszik egyre komolyabb, mert a szerelmesek a karácsonyt is együtt töltötték kettesben, amiről a táncosnő osztott meg egy összebújós fotót.