Schóbert Lara akkorát villantott, hogy azóta is az állunkat keressük – fotó

Schóbert Lara kiváló adottságokkal vágott neki az életnek, hiszen amellett, hogy garantáltak volt számára a jó genetikai adottságok, még szüleinek köszönhetően a rendszeres sport és egészséges életmód is kiskora óta beleivódott a génjeibe.

Schóbert Lara a vacsoraasztalnál villantott nagyot Fotó: Máté Krisztián

Ennek pedig meg is lett a következménye, persze csakis pozitív értelemben, hiszen a 21 éves fiatal édesanyja, Rubint Réka szépségét és tökéletes alakját is „megkapta”. Persze maga is rengeteget edz, sőt, egy jó ideje már órákat is tart.

Schóbert Lara szexi dekoltázst villantott

A legidősebb Schóbert csemete ezúttal egy szexi csipkés felsőben mutatta meg nádszálvékony alakját, a merész kivágásnak köszönhetően pedig nem is lehet máshová nézni, csakis formás melleire.

