„Gratulálok” – Schóbert Lara nem titkolja tovább, Rubint Réka könnyekben tört ki a látványtól – videó

Nem túlzás azt állítani, hogy a Schobert családot az egész ország ismeri, a népszerűségükből pedig már a gyerekek is kiveszik a részüket.

Rubint Réke nem bírta könnyek nélkül végignézni, amit Schóbert Lara csinált Fotó: Markovics Gábor

Ifj. Schobert Norbinak és nővérének, Schóbert Larának is rengeteg követője van már a közösségi oldalaikon, rajongóikat azonban nem is olyan rég még így is meglepte, hogy Norbi a feltűnt a Megasztár 2024-es válogatóin.

Schóbert Lara miatt fakadt sírva Rubint Réka

Még ezek után sem gondolták volna, hogy testvérének is hasonló adottságai vannak, Lara azonban mindenkit elkápráztatott az énekhangjával. A bámulatos videót, amelyen az látható, hogy a fiatal lány a Hallelujah-t énekli édesapja, Schobert Norbert osztotta meg.

Lara bámulatos tehetsége mellett pedig az is kiderült a bejegyzésből, hogy a Maldív-szigeteken készült, ahol épp tábort tart Rubint Réka és természetesen az egész családja elkísérte.

Lara énekel… csak úgy, élőben. Annyira szeretem… Norbi fiam is énekelt, de nem akarta, hogy kirakjam. Lájk, ha érdekel! Hátha megengedi…

– írta a videóhoz büszke édesapa, amelyben még Rubint Réka is látható, ahogy elsírja magát lánya produkciójától.

A bejegyzéshez pedig csak úgy özönlenek a kommentek, mindenkit ledöbbentett, hogy Norbika mellett testvérének is csodálatos hangja van.

„Gratulálok nagyon szép”

„Ez valami csoda szép volt, könnyek nélkül nem lehetett kibírni meseszép hangja van”

„Brutál jó!! Gratula!! Tehetségkutatóban is megáll teljesen!! Képezzétek, hajrá!!”

„Gyönyörű ,nagyon szép hangja van. Tényleg”

– írták mások mellett.