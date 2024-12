Rubint Réka több mint tíz éve szervez sporttáborokat, ahova azokat a jelentkezőket várja, akik szeretnek sportolni és persze bulizni is. Hiszen ezeken az utazásokon nem csak a sportolás van a fókuszban - bár nagyon fontos része - hanem a csapategység, a felhőtlen bulizás is. Az első táborok még Magyarország határain belül szerveződtek, de egy jó ideje már külföldi helyszíneken is feltűnik a csapat. Sőt! Egyre messzebb merészkednek. Jövőre például egy luxushajóút a terv, 200 fővel indulnak a világ legújabb óceánjárójára, az MSC World Americára. A 333 méter hosszú, húsz emeletes monstrumon egyébként 6782 utas fér el kényelmesen, a teljes személyzete pedig 2138 fő. A hajó annyira új, hogy 2025 április 9-én lesz a hivatalos névadó ünnepsége Miami kikötőjében.... Rékáék pedig április 20-án léphetnek a fedélzetre.

Rubint Réka és Schobert Norbi tudják, hogy mivel tudják boldoggá tenni a csapatuk tagjait (Fotó: TV2)

Rubint Réka üzleti érzéke

A fitnesz házaspár üzleti sikerei nagyban köszönhetők annak, hogy pontosan érzik, hogy mikor és hogy talál egymásra a kereslet és a kínálat. Így van ez a táborokkal kapcsolatban is. Egy ilyen karibi hajós körút nem olcsó mulatság, 1,5 - 2,5 millió forint között mozognak a jegyárak. Mégis, a 200 szabad férőhelyből a cikkünk születésének idején már 100 hely el is fogyott... Szó szerint elkapkodták a helyeket Rubint Réka és Schobert Norbi táborába.

Első hallásra valóban komoly összegről van szó, nem kevés pénz ez

- mondta a Bors megkeresésére, Schobert Norbi.