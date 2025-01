Megszólalt kolléganője Sallai Nóra hazatéréséről: „Még mindig arra kérek mindenkit, küldjék felé a szeretetet, erőt, szüksége van rá!”

Még mindig nagyon hosszú út áll a színésznő előtt, rohamosan halad a felépülése, úgy tudni, végre elhagyhatta a kórházat. Mint ismert, Sallai Nóra a kisfiával szeptember végén súlyos autóbalesetet szenvedett, az ötéves Bende egy héttel később elhunyt, anyukája is sokáig élet-halál közt lebegett. Végül három hónappal a baleset után engedték haza az orvosai.

Sallai Nóra felépülése még hosszú idő lesz (Fotó: HOT Archív)

Sallai Nóra végre elhagyta a kórházat

Egy pillanat omlott össze a gyönyörű színésznő és családjának élete, amikor szeptember 27-én súlyos balesetet szenvedett Alsónémediben, amikor kisfiával hazafelé tartottak. Sallai Nóra kocsijával egy kereszteződésből hajtott ki, amikor az oldalról túl gyorsan érkező BMW letarolta. A Jóban Rosszban sorozat sztárjának ötéves kisfia egy hét múlva belehalt súlyos sérüléseibe, a színésznő állapota is sokáig kritikus volt, kómában volt. Végül október végén magához tért, szép lassan már kommunikálni is tudott szeretteivel, akik felváltva látogatták. Sallai Nóra állapota aztán rohamosan javulni kezdett, segítséggel már tud állni és kicsit járni is, de még nagyon hosszú út áll előtte, hogy teljesen meggyógyuljon. Sajtóinformációk szerint a karácsonyt már otthon töltötte, de még 24 órás felügyeletre van szüksége és minden bizonnyal még vissza kell mennie majd az Országos Rehabilitációs Intézetbe, folytatnia kell az orvosi kezelést, különféle terápiákra kell járnia. A testi gyógyulás mellett a lelki fájdalommal is meg kell birkóznia, már tudja, hogy kisfia, Bende soha többé nem térhet haza.

Madár Vera évekig együtt játszott a Jóban Rosszban sorozatban a balesetet szenvedett színésznővel (Fotó: TV2)

Madár Vera szerint, aki éveken keresztül együtt játszott Nórával a Jóban Rosszban sorozatban, még nagyon sok erőre van szüksége a kisfiát elvesztő édesanyának.

– Amikor meghallottam, mi történt Nórával és Bendével, hangosan zokogtam – emlékezett vissza Madár Vera.