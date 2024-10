Sallai Nórára pokoli megpróbáltatás vár az ébredés után

Az ilyen tragikus eseteken mára bevett gyakorlat, hogy az altatásból történő felébresztésnél az orvosok között ott van egy pszichológus is, aki így már az első pillanatban el is kezd támaszt nyújtani a páciensnek, aki csak ekkor fogja megtudni a legrosszabbat. Ezért az orvosok ilyenkor egy közeli családtagot is behívnak, akitől általában a beteg meghallja, mi is történt