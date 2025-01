„Kapcsolatban van a földönkívüliekkel is” - immár Reviczky Gábor is nyilvánosság elé állt az UFO-ügyben

Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Nemzet Színésze és megannyi mára alapművé vált magyar vígjáték főszereplője. Az utóbbi időben mégis szinte csak a betegségéről hallani vele kapcsolatban. Most azonban a SPILGERY Talk podcast vendégeként hosszan mesélt az életéről, a hobbijairól és egy érdekes tény is kiderült róla, ugyanis szerinte igenis léteznek földönkívüliek.

Reviczky Gábor gyerekei és unokái társaságában tölti a legtöbb szabadidejét, de imád horgászni és utazni is Fotó: MTVA

Reviczky Gábor betegsége ellenére igyekszik teljes életet élni, és továbbra is színházban játszik. A szabadidejében pedig, amikor éppen nem horgászik, akkor a családjával tölti az idejét. Mint kiderült, nyaralni is mennek minden évben, nem is akárhova.

– Minden évben Egyiptomba járunk, igaz most ki kellett hagynom egyet. De nem azért megyünk, amiért mások, annak szerintem semmi értelme. Abból semmit nem lehet megtudni, hogy megyünk egy idegenvezetővel, aki ugyanazt a szöveget olvassa fel, amit bárki megtalál – kezdte.

Mi olyan emberrel megyünk, akit elvittek az ufók. Ő mindent tud, teljesen más kapcsolatban van a földönkívüliekkel is. Már a NASA-hoz is behívták, mert este világít a keze

– árulta el.

Reviczky Gábor földönkívüliek nyomaival találkozott Egyiptomban Fotó: Bors

Reviczky Gábor állapota ellenére sem hagyná ki az utazást

A színész, ha egészsége engedi, mindig elmegy párjával a piramisokhoz, hiszen különleges „idegenvezetőjük” által olyan dolgokat tapasztalhat meg, amiket más nem. Elmondása szerint itt nem egy bizonyítékot látott már a földönkívüliek létezésére, így innen ered a hite.

Olyan helyekre visz minket, ahol sima turisták nem nagyon vannak, mert külön engedély kell. Voltam a csillagkapuban is, mert az létezett, azzal hozták le a földönkívüliek azt a szerszámot, amivel a fekete gránitot meg lehet művelni és tükörsimává tenni. A Kheopsz piramis alagútja tükörsima fekete gránittal van borítva, de nincs a mai napig olyan földi szerszám, amivel meg lehet művelni ezt az anyagot, mert a földönkívüliek kezdték el megmunkálni

– mesélte.