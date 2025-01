Pikali Gerda házasságáról vallott: „A korosztályomban nem találtam meg az igazit”

Pikali Gerda és Rékasi Károly már 12 éve házasok, és úgy tűnik, a 16 év korkülönbség ellenére is tökéletes közöttük a harmónia. A Jászai Mari-díjas színművésznő most az M5 Kontúr című műsorában mesélt arról, hogy mi különleges kapcsolatuk és boldogságuk záloga.

Pikali Gerda Rékasi Károlyról vallott, kiderült mi a titka a házasságuknak Fotó: Archív / Hot magazin

Rékasi Károly és Pikali Gerda amellett, hogy szülőként élik a mindennapokat, természetesen a házasságukba is rengeteg munkát fektetnek. És bár 12 év után különösen nehéz megfelelő figyelmet fordítani egy kapcsolatra, a színész párosnak ez nagyon jól megy. A viszonyukra sokan irigykedhetnének is. Gerda most el is árulta, hogy mi ennek a kulcsa.

A férjem a lelkitársam, ilyen szerelem az életben egy van, és azt gondolom, én megtaláltam. Törődő, régi vágású férfi. Kinyitja az ajtót előttem, reggel megfőzi a kávét. A korosztályomban nem találtam meg az igazit: 16 év van közöttünk, nekem az ő bölcsessége, neki az én frissességem vonzó. Vele megáll az idő, a mai napig tudunk órákon át beszélgetni

– vallotta be szeretettel.

- De a humor is szinte a lételeme a mindennapjaimnak, és ez a férjemmel is egy nagyon nagy töltet a kapcsolatunkban - tette még hozzá.

Pikali Gerda gyerekeit mindentől védelmezi

Ha egy feleség boldog, úgy természetesen édesanyaként is könnyebb helyt állnia. Ennek kapcsán az is kiderült, hogy elmondása szerint a színésznő egy igazi „anyatigris”.

Engem a férjem és a gyerekeim hallgatnak meg. Nagyon jó a kapcsolatom a fiaimmal, mindenről tudunk beszélni. Mindig megvédem őket, anyatigris vagyok, de nem megyek el minden szülőire jegyzetelni

– vallotta be Pikali Gerda családja kapcsán.